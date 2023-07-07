1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu
1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu
Adalet Bakanı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacak
Adalet Bakanı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacak
Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu
Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu
Memur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TL
Memur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TL
Haziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı
Haziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı
Memur maaşında artış teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Memur maaşında artış teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Düğün masrafları arttı evlilik zorlaştı Diyanet Cuma hutbesinde uyardı
Düğün masrafları arttı evlilik zorlaştı Diyanet Cuma hutbesinde uyardı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı
Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
'Afetzedelere kendi konutunu yapması için 500 bin TL hibe verilecek'
'Afetzedelere kendi konutunu yapması için 500 bin TL hibe verilecek'
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
Polis çökertti hakim bıraktı
Polis çökertti hakim bıraktı
Torba kanun teklifi Meclis'e geliyor...İnfaz ve kira düzenlemesi de var
Torba kanun teklifi Meclis'e geliyor...İnfaz ve kira düzenlemesi de var
Yeme içme, beyaz eşya, bebek bezine zam geldi
Yeme içme, beyaz eşya, bebek bezine zam geldi
Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası
Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası
POMEM sınav giriş yerleri açıklandı
POMEM sınav giriş yerleri açıklandı
Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?
Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?
Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı
Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı
2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler
Ana sayfaHaberler Siyasi

Adalet Bakanı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde gerçekleşen toplantıda, avukatların yaşadığı sorunları çözmek için çalışacaklarını ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacaklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 17:20, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 17:26
Yazdır
Adalet Bakanı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacak

Adalet Bakanı Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Savunma olmadan yargının, yargı olmadan da hukuk devletinin olmayacağını vurgulayan Tunç, avukatların yaşadığı sorunları tek tek ele alarak çözmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Son 21 yılda yargı alanında yapılanları anlatan Tunç, Anayasa'da da bugüne kadar önemli değişiklikler yapıldığını kaydetti. Yılmaz Tunç, "Son 21 yılda gerçekleştirilen ilerlemeleri, temel hak ve hürriyetler alanındaki, hukuk devletinin güçlenmesi anlamındaki gelişmeleri göz ardı etmemek gerekir. Özellikle tüm temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun hale getirdik. Temel kanunlarımızın tamamı yenilendi." dedi.

- "Adıyaman ve Malatya'da incelemelerde bulunacağız"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri hatırlatan Bakan Tunç, yarın Adıyaman ve Malatya'da incelemelerde bulunacağını bildirdi.

Tunç, deprem bölgesinde ağır hasar gören 15 adliyenin yeniden inşa edileceğini, yaraların sarılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Yargı hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla deprem bölgesinde yapılanları aktaran Tunç, bu bölgelerde yeni mahkemelerin kurulduğunu belirtti.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne yönelik de açıklamalarda bulunan Yılmaz Tunç, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni, ağustos ayında çalışmalarını tamamlayarak eylül ayında yayımlayacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, hakim ve savcı adaylığının kaldırılarak hakim ve savcı yardımcılığının getirildiğini, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın getirildiğini anımsatarak, avukatlık stajına başlamak için bu sınavda başarılı olunması gerektiğini, hakim ve savcı olmak isteyenlerin de bu sınavı geçtikten sonra hakimlik ve savcılık sınavına gireceğini anlattı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedeflerin büyük bölümünün hayata geçirildiğini kaydeden Tunç, "Şimdi Avukatlık Kanunu'yla ilgili çalışmamız devam ediyor. Bilim Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Avukatlık Kanunu taslağı bir aşamaya geldiğinde barolarımızın görüşüne açacağız. Sizlerin katkısıyla inşallah Avukatlık Kanunu'nun bu dönemde yapılmasına ön ayak oluruz." diye konuştu.

- Bakan Tunç, baro başkanlarını dinledi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise toplantıyı önemsediklerini ifade ederek Bakan Tunç'a teşekkür etti. Sağkan, çeşitli konulardaki talepleri dile getirdi.

Bakan Tunç, baro başkanlarının da söz aldığı toplantıda talepleri dinledi. Baro başkanları toplantı dolayısıyla Adalet Bakanı Tunç'a teşekkür etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber