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Külünk: Refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren...

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren Felaket Kapitalizmine karşı; insanlık için üretim, bereket, ekonomisi, İnsanlık için adalet, insanlık için hakça bölüşüm" diye yazdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 17:50, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 17:49
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Külünk: Refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren...

AK Partili Külünk Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Külünk, ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
"Refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren Felaket Kapitalizmine karşı; İNSANLIK İÇİN ÜRETİM, BEREKET EKONOMİSİ, İnsanlık için ADALET, insanlık için hakça bölüşüm. Alınacak bütün tedbirlerin temelinde, Türkiye'yi karanlık dönemlerden çıkarıp, yükseliş dönemine taşıyan; fabrikadaki emekçinin, tarladaki çiftçinin, ömrünü bu ülkeye adamış emeklilerin, mahalledeki esnafın, evde ve çalışan üreten kadınların ve de beyin matematikleriyle Türkiye'mizi geleceğe taşıyan gençlerin ama, refahtan hak ettiği payı alamayan ve fedakarlıklardan kaçınmayan, bütün darbelere karşı direnen, 15 Temmuz'da ayağa kalkan ve dahi 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yalnız bırakmayan %90 oranında ki milletimizin çıkarları odaklı olmalıdır. Türkiye'mizin kaynaklarını, hakça ve eşitçe bölüştürmek, bizim mücadelemizin olmazsa olmaz kuralıdır."

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