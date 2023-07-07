Çorum'da elinde köstebek tabancası patladı: Parmakları koptu

Türkiye Şeker Fabrikaları 1000 geçici işçi alımı yapacak
Türkiye Şeker Fabrikaları 1000 geçici işçi alımı yapacak
Malatya'da deprem nedeniyle idari izinli sayılan kamu çalışanları göreve başlıyor
Malatya'da deprem nedeniyle idari izinli sayılan kamu çalışanları göreve başlıyor
Mahalli idare sözleşmeli personel ücretleri hakkında genelge yayımlandı
Mahalli idare sözleşmeli personel ücretleri hakkında genelge yayımlandı
1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu! En yüksek ödenek AFAD'a
1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu! En yüksek ödenek AFAD'a
Adalet Bakanı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacak
Adalet Bakanı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacak
Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu
Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu
Memur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TL
Memur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TL
Haziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı
Haziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı
Memur maaşında artış teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Memur maaşında artış teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Düğün masrafları arttı evlilik zorlaştı Diyanet Cuma hutbesinde uyardı
Düğün masrafları arttı evlilik zorlaştı Diyanet Cuma hutbesinde uyardı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı
Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
'Afetzedelere kendi konutunu yapması için 500 bin TL hibe verilecek'
'Afetzedelere kendi konutunu yapması için 500 bin TL hibe verilecek'
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
Polis çökertti hakim bıraktı
Polis çökertti hakim bıraktı
Torba kanun teklifi Meclis'e geliyor...İnfaz ve kira düzenlemesi de var
Torba kanun teklifi Meclis'e geliyor...İnfaz ve kira düzenlemesi de var
Yeme içme, beyaz eşya, bebek bezine zam geldi
Yeme içme, beyaz eşya, bebek bezine zam geldi
Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası
Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası
POMEM sınav giriş yerleri açıklandı
POMEM sınav giriş yerleri açıklandı
Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?
Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?
Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Ana sayfaHaberler

Çorum'da elinde köstebek tabancası patladı: Parmakları koptu

Çorum'da köstebek tabancasının patlaması sonucu iki parmağı kopan 77 yaşındaki Selahattin D. hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 20:01, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 20:02
Yazdır
Çorum'da elinde köstebek tabancası patladı: Parmakları koptu

Selahattin D. (77), Bahçelievler Mahallesi İçeridere Bağları mevkisinde, kurmaya çalıştığı köstebek tabancasının elinde patlaması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selahattin D'nin iki parmağının koptuğu belirlendi.

Ameliyata alınan Selahattin D'nin parmaklarının dikildiği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber