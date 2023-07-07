Çorum'da elinde köstebek tabancası patladı: Parmakları koptu
Çorum'da köstebek tabancasının patlaması sonucu iki parmağı kopan 77 yaşındaki Selahattin D. hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 20:01, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 20:02
Selahattin D. (77), Bahçelievler Mahallesi İçeridere Bağları mevkisinde, kurmaya çalıştığı köstebek tabancasının elinde patlaması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selahattin D'nin iki parmağının koptuğu belirlendi.
Ameliyata alınan Selahattin D'nin parmaklarının dikildiği öğrenildi.