Türkiye Şeker Fabrikaları 1000 geçici işçi alımı yapacak
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 1000 geçici işçi alımı gerçekleştirecek.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 1000 geçici işçi alımı gerçekleştirecek.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin sosyal medya hesabından
paylaşım yaptı.
Bakan Yumaklı paylaşımında:
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 1000 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz.
Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 1000 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz.İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 7, 2023
Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. @turksekeras pic.twitter.com/85YYJp0mfU