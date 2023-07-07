Türkiye Şeker Fabrikaları 1000 geçici işçi alımı yapacak

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 1000 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. @turksekeras pic.twitter.com/85YYJp0mfU

Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı paylaşımında:

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