Emeklilere yapılacak zam oranı netleşti
Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 22:26, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 22:44
Plan Bütçe Komisyonu'nda madde ihdası yapılacak. Emeklilerin maaşlarında yüzde 25 düzeyinde artış olacak.
Daha önceki rakam yüzde 19.77'ydi. Alınacak zam oranı yüzde 25'e çıkarılıyor.
Daha önceki rakam yüzde 19.77'ydi. Alınacak zam oranı yüzde 25'e çıkarılıyor.
EYT'LİLERE AYRI ÖNERGE
Yapılan düzenlemeden EYT'liler yararlanamayacak. EYT'liler için ayrı bir önerge verilecek.