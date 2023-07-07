MEB proje okulu öğretmen atama sürecini rafa kaldırdı

Duyuru vardı fakat atamalarda hiçbir kriter yoktu. "Ben istediğimi atarım" yani istemediğimi proje okulundan ATARIM istediğimi de proje okuluna ATARIM diyordu yönetmelik ve buna bağlı yayımlanan duyuru.

Tercihler alındı derken yüzbinleri bulan atamalarda işin içinden çıkamayacağını anlayınca yönetmelikte geçici madde değişikliğine gitti ve proje okulundaki öğretmenler görevinize iki yıl daha devam dedi. Yöneticiler için ise bir yıl daha göreviniz uzatılabilir denildi.

Bu durumda tercihler yapılmıştı ve bir çok öğretmen dolu (4 yıl dolduğu için ayrılma olabileceğinden) kadroları da tercih etmiş ve tercihleri boşa düşmüştü.

MEB şimdi de duyuruyu, takvimi ve aldığı tercihleri rafa kaldırdığını bakan onayı ile kararlaştırdı.

Bu durumda tabii ki kafalarda soru işaretleri söz konusu çünkü binlerce boş kadro var ve bu kadroların nasıl doldurulacağı belirsiz.

MEB'in bu konuda da açıklama yapması hatta yönetmelik gereği duyuruya çıkması gerekir. Ya da eski yol yöntemle duyurusun vs bu işi çözerek öğretmenlerde yeni hüsran yaratacak.

Ayrıca gelen bilgilere göre tercih döneminde tercihte dahi bulunmayan yöneticilerin aynı kurumlarında devamı için onayları gelmiş. Oysa ki yönetici proje okuluna tercihte bulunmayarak başka (proje okulu olmayan) kuruma tercihte dahi bulunmuştur.

İşte bu kafa karışıklığı içinde MEB her geçen gün öğretmenleri daha çok tedirgin etmektedir.

Son yazısında Maraş depreminin etkilerinin gerekçe yapılması ise gerçeklerle ne kadar uyumlu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Oysa ki MEB tek adımla elinde bulunan yetkiyi kullanarak bu sorunu çözebilirdi. Hatta yönetmelik değişikliğine dahi gerek duymazdı.

Mevcut proje okulu öğretmenlerinden kendi okulunu tercih edenlerin görev süresini bakanlık yetkisi ile uzatıp Boş kalan kadrolara da yine tercih edenler arasından bir objektif kriter koyarak (örneğin hizmet puanı) atamaları gerçekleştirilebilirdi.

Böylece mevcut okulundan ayrılmak isteyenlerin görev süresini 2 yıl daha uzatmamış hatta hiç tercih yepnwtrb yapmayan öğretmeni/ yöneticiyi atamamış/görevlendirmemiş olurdu.

Sonuç olarak konu yapboz tahtasına dönmez tatilde dahi öğretmenler bu denli tedirgin edilmezdi.

Maalesef bu tren kaçmıştır. MEB bu aşamadan sonra yeniden tartışmalı bir sürece girerse yeniden büyük bir hayal kırıklığı yaratacaktır.

Maksut BALMUK

Öğretmen