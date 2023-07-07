Bazı suçlar hariç çok sayıda hükümlü 3 yıl erken tahliye olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen maddeyle; Covid-19 salgını nedeniyle 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla izinde bulunan hükümlülerin 5 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılmasına imkan tanınıyor. Kalan hapis cezalarını denetimli serbestlik tedbiri altında infaz etmeleri sağlanacak.

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu açıklamalarda bulundu:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;

.31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

.31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.

.Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;

.31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik. Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 7, 2023

KOMİSYONDAN GEÇEN TASARININ SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE

1- Covid-19 izninde bulunan hükümlüler izin bitiminden itibaren 07.08.2023 tarihine kadar infazlarının devam ettiği cezaevlerine dönmek durumundalar. 2- Bu hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, talepleri olamasa bile infaz hakiminin kararıyla koşullu salıverme tarihine kadar cezalarını denetimli serbestlik altında geçirebilecekler. Yani bu hükümlüler tekrar cezaevine dönmeyecekler. (Uygulamaya yönelik detaylar teklif yasalaştıktan sonra Bakanlık tarafından açıklanacak) 3- Haklarında denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak cezasını infaz eden ve Covid-19 izninde bulunan hükümlüler hakkında uygulanan; a) Kamuya yararlı bir işte çalıştırma, b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulma, c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme veya d) Belirlenen programlara katılma gibi yükümlülükler kaldırılacak ve koşullu salıverme tarihine kadar yükümlülük olmadan denetim altında geçirecekler. 4- İnfaz Kanunu'nun Geçici 9/6 maddesi uyarınca; toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlar ise 3 ayını kapalı cezaevinde iyi halli geçirmiş olan hükümlülerden açık cezevine ayrılmalarına 1 yıl veya daha az süre kalanlar 31.07.2023 tarihi itibariyle açık cezaevine ayrılmış sayılacaklar. 5- TCK 302-339 arasında düzenlenen suçlar ve terörle mücadele kanununda düzenlen suçlar ile örgütlü suçlardan mahkum olanlar HARİÇ toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlar ise 3 ayını kapalı cezaevinde iyi halli geçirmiş olan hükümlülerden açık cezevine ayrılmalarına 3 yıl veya daha az süre kalanlar açık cezaevine ayrılabilecekler. 6- Yukarıda 4 ve 5. madde kapsamında olan hükümlüler en az 3 ay açık cezaevinde kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecekler. 7- 31.07.2023 tarihi itibariyle hapis cezaları hastalık nedeniyle, çocuklarının ağır hastalığı nedeniyle veya kendi istekleri ile ertelenenler ile hapis cezalarının infazı durdurulanlar da 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecekler. 8- Koşullu salıvermesi geri alınan ve 31.07.2023 tarihi itibariyle cezasını çekmekte olan hükümlüler ile 2. defa mükerrir olup 31.07.2023 tarihi itibariyle bu cezaları için cezaevinde bulunan hükümlüler, çekmekte oldukları cezalar için yukarıda 5 ve 6. maddelerde tanınan haklardan yararlanamayacaklar ancak 31.07.2023 tarihi itibariyle kesinleşen ve henüz infaz edilmeyen cezaları bakımından bu haklardan faydalanabilecekler.