'Milli parkta rüşvet' iddialarına ilişkin gözaltına alınanlar salıverildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü'nde görevli 5 kişinin de bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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