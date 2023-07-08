Burdur'daki 5 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü öldü

Hastane kavşağında devrilen otomobilde ağır yaralanan sürücü Ömer Güngörmez, kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Abdulhadi Güngörmez'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, diğer 3 yaralının iyi olduğu öğrenildi.

Ömer Güngörmez idaresindeki 77 ABC 189 plakalı otomobil, dün Antalya-Bucak kara yolu hastane kavşağında devrilmiş, kazada sürücü Güngörmez ile Abdulhadi Güngörmez ağır, Yeter Güngörmez ile Ahmet ve Güli Turan da hafif yaralanmıştı.