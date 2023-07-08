Fransa'da mahkeme plajda tesettürlü mayo yasağına yönelik itirazı reddetti
Fransa'da mahkeme, Mandelieu-La-Napoule kentinin plajlarında tesettürlü mayoyla girilmesi yasağına yönelik itirazı kabul etmedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 08:15, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 08:05
Ulusal basındaki haberlere göre, Nice İdari Mahkemesi, Fransız İnsan Hakları Birliği'nin (LDH) Mandelieu-La-Napoule Belediyesinin tesettürlü mayoyu plajlarda yasaklamasına yönelik itirazını değerlendirdi.
Mahkeme, LDH'nin yasağın kaldırılmasına ilişkin yaptığı başvuruyu, belediyenin kararının kamu düzeninin bozulmasını önlemeye yönelik olduğu gerekçesiyle reddederek yasağın devamına karar verdi.
- Tesettürlü mayoyu yasaklayan ilk kent
Mondelieu-La-Napoule Belediyesi 2012'de aldığı kararla tesettürlü mayoyu plajlarda yasaklayan ilk belediye olmuştu.
LDH bu kentteki tesettürlü mayo yasağının iptali için haziranda Nice İdari Mahkemesine başvurmuştu.