Fransa'da mahkeme plajda tesettürlü mayo yasağına yönelik itirazı reddetti

LDH bu kentteki tesettürlü mayo yasağının iptali için haziranda Nice İdari Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkeme, LDH'nin yasağın kaldırılmasına ilişkin yaptığı başvuruyu, belediyenin kararının kamu düzeninin bozulmasını önlemeye yönelik olduğu gerekçesiyle reddederek yasağın devamına karar verdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net