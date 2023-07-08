Ağrı'da hayvanları nehrin karşısına geçirmeye çalışırken suya düşen çocuk boğuldu

Arsalan D'nin cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğu fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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