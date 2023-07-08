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Türkler Mısır'a akın etti

Kızıldeniz'in incisi Şarm El-Şeyh'te tatilini geçiren Ceren-Tunahan Bayraktar çifti, uygun fiyatları nedeniyle Mısır'ı tercih ettiklerini söyledi. Büşra ve Ömer çifti ise "Sabah deniz akşam tarihi güzellikleriyle Şarm El-Şeyh bizi büyüledi" dedi

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 08:30, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 08:38
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Türkler Mısır'a akın etti

Türkiye-Mısır yakınlaşması ve kapıda vize döneminin başlamasıyla Türkler Mısır'a akın etti. Ülkeye yapılan ziyaretler, geçen yıla göre 5 kat arttı.

Türkiye-Mısır arasındaki yakınlaşma turizm tercihlerini de etkiledi. Mısır'ın Sina Yarımadası'nda yer alan tatil beldesi Şarm El-Şeyh, turistlerin ilgi odağı oldu. Vizesiz olması nedeniyle Türkler tarafından da tercih edilen rota, gezilecek yerleri ve doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor. Şarm El-Şeyh'te dünyanın sayılı dalış merkezlerinden biri olan Ras Muhammed Milli Parkı ve Sina Çölü'nde safari yapmak turistlerin en çok tercih ettiği aktiviteler arasında yer alıyor.

ATV VE SAFARİ TURLARI ÇOK KEYİFLİ

Çok fazla Türk turistinin ziyaret ettiği Kızıldeniz'in incisi Şarm El-Şeyh'te tatil yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ceren-Tunahan Bayraktar çifti, şunları söyledi: "Türkiye de yapacağımız ortalama bir tatil ücretine göre çok daha uygun fiyatlı olması da tercih sebeplerimizden biriydi. Şarm El-Şeyh bölgesinde yaptığımız etkinlikler açısından oldukça memnun kaldık. Fakat bölgedeki taksiciler ve yerli esnaf turistlere karşı oldukça fırsatçı bir tutum sergiliyor. Pazarlığın ucu yok, bu açıdan geleceklere bu konuda dikkatli olmalarını öneriyoruz. Ancak kesinlikle gezip görülmeye değer bir coğrafya. Seyahatimizde ilk olarak safari turuna katıldık, ATV turu yaptık, deveye bindik, bedevi çadırında bedevi çayı içtik, gecesinde de bedevi eğlencesine katıldık. Gerçekten etkileyici bir turdu. Sonrasında Ras Muhammed'de tekne turuna katıldık, tüplü dalış yapıp Kızıldeniz'in sınırsız güzelliklerine şahit olduk. White Island'a gidip Orta Doğu'nun Maldivleri denilebilecek bir sahil deneyimi yaşadık. Çok keyifli bir tatil geçirdik."

SABAH DENİZ AKŞAM TARİHİ GÜZELLİKLER

Süveyş ve Akabe körfezlerinin birleştiği yerde tüplü dalış ile Sina Çölü'nde safari yapmanın heyecan verici deneyimler olduğunu ifade eden Büşra ve Ömer çifti ise şöyle konuştu: "Türkiye'de bu kadar detaylı tatil yapamazdık. Maliyet olarak da daha makul ve vizenin kaldırılmış olması bizi cezbetti. Dalış ve safari aktivitelerine 2'şer kere gittik. İlk safarimiz gün doğumundaydı ikinci safarimiz gün batımı ve gece idi. Bedevi yemeklerini yeyip, çaylarını içtik. Deveye bindik gerçi ikinci bindiğim deve biraz agresifti ama olsun. İki defa şnorkel ile dalış yaptık. İlk dalış yerimiz Dahab'dı. Çok küçük ama suyu bence Şarm'a göre daha temiz. İkinci şnorkel ve tüplü dalış yerimiz de Ras Muhammed National Parkı'ydı. Denizin içi tarif edemeyeceğim kadar güzeldi. Birçok tura katılma imkanımız oldu. Sabah deniz, akşam tarihi güzellikleriyle Şarm El-Şeyh bizi büyüledi."

İlginç deneyimler turistleri çekiyor

Dünyanın en gözde 10 dalış merkezinden biri sayılan Ras Muhammed Milli Parkı'nda tüplü dalış ile rengarenk balıklar, mercanlar ve birçok deniz canlısını görmek mümkün. Açık hava akvaryumunu andıran Ras Muhammed Milli Parkı'nda, tüplü dalış yapmasanız bile bu eşsiz güzelliğe tanıklık etmeniz için şnorkelle suyun birkaç metre altına inmeniz denizin içindeki güzellikleri görmek için yeterli olacak. Aynı zamanda bölge, macera tutkunlarını Sina Çölü'nün uçsuz bucaksız manzarası eşliğinde büyüleyici bir safariye de davet ediyor. ATV'lerle çıkılan çöl safarisinde, bedevi çadırında mola verilip naneli bedevi çayı ikram ediliyor. Deveye binilip gün batımında bedevi eğlencesiyle katılımcılara görsel şovlar sunuluyor.

Rabia Şenol

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