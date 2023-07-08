Bakan Tekin açıkladı: Engelli öğretmen atamaları sürecek

Bu yıl rekor düzeyde yapılan engelli öğretmenler atamaları devamı gelecek. Edinilen bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi'nde engelli öğretmenlerle bir araya geldi. Engelli öğretmenlerin sorunlarını dinleyen Bakan Tekin, en kısa zamanda ek atama için çalışmalara başlanacağının müjdesini verdi.

Bunun yanı sıra öğretmenlerin sorunlarını dinleyen, talep ve önerileri alan Tekin, kurmaylarından sorunların çözümünü istedi. Son dönemde engelli öğretmen atamalarındaki artışın kendileri için umut verici olduğunu dile getiren engelli öğretmenler, yeni dönemde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlığa bu konuda güven duyduklarını söyledi.

ESMA ALTIN-