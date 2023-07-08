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Edirne'de Kırkpınar'a gelen güreşseverlerden bazıları çadırda konakladı

Edirne'ye 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelenlerden bazıları, otellerde yer bulamayınca çadırda kaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 09:48, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 09:49
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Edirne'de Kırkpınar'a gelen güreşseverlerden bazıları çadırda konakladı

Gurbetçi sezonu olmasının yanı sıra Kırkpınar yoğunluğunun yaşandığı kentteki oteller doldu.

Yurdun çeşitli yerlerinden gelen güreşseverlerden bazıları, otellerde yer bulamayınca çareyi araçları veya er meydanı yakınına kurdukları çadırlarda kalmakta buldu.

Sakarya'dan gelen 74 yaşındaki Hüseyin Gündoğdu, 40 yıldan beri Kırkpınar güreşlerini izlediğini söyledi.

Güreş sevdasının babasının güreşçi olmasından kaynaklandığını belirten Gündoğdu, "Koca Yusuf'un filmlerini seyrettik. Oradan bir hastalık kaptım. 40 yıl oldu, devamlı geliyorum. Buraya geldiğim vakit bir sene dinlenmiş oluyorum, böyle bir atmosfer." dedi.

Gündoğdu, hasta eşinden müsaade isteyerek Edirne'ye geldiğini ifade etti.

Sakarya'dan Mithat Akkuş da 7 yıldır Kırkpınar'a geldiğini anlattı.

Edirne'de çadırda konakladıklarını belirten Akkuş, "Çadır, hava şartları nedeniyle biraz sıkıntılı oluyor. Otellerde yer olmadığından çadırda kalıyoruz." diye konuştu.

Sakarya'dan Rahmi Özmert, 1996'dan bu yana Kırkpınar'a geldiğini söyledi.

Çadırı temiz havası için tercih ettiklerini anlatan Özmert, "Arkadaşlarımızla geliyoruz. Güzel bir ortam oluyor. Stres atıyoruz. Sakarya'dan Edirne'ye kadar geliyoruz. Güreşleri seyrediyoruz, memnun oluyoruz. Güreş sevdası çocukluktan geliyor." dedi.

- Çadır kuranlardan cami bahçesinde "yer parası" alındığı iddiası

Güreşseverlerden bazıları, cami bahçesinde çadır kurdukları için kendilerinden yer parası alındığını iddia etti.

Sakarya'dan gelen Bayram Şeybar, cami bahçesinde kalan herkesten para istendiğini öne sürerek, "Buranın ücretli olduğunu söylediler, biz de verdik 150 lira. 'Herkesten alıyoruz.' dediler." ifadelerini kullandı.

Şeybar, "Şimdi şikayetçi olsam karakola git, ifade ver, bir sürü iş. Buraya güreş izlemeye geldik. O nedenle şikayetçi olmayacağım. Fakat bundan sonrası için önlem alınsa iyi olur." diye konuştu.

Balıkesir'den Mehmet Tığlı da yaklaşık 20 yıldır Kırkpınar'a geldiğini ve çadırda kalmayı artık gelenek haline getirdiklerini söyledi.

Çadır kurdukları için kendilerinden "yer parası" alındığını savunan Tığlı, "Sürekli aynı şeyle karşılaşıyoruz. Camiye geliyoruz, o para istiyor, bu para istiyor. Yapacak bir şey yok." dedi.

Edirne Belediyesi zabıta ekipleri, çadırların olduğu bölgeye gelerek Tığlı ve Şeybar'dan bilgi aldı. Güreşseverlerden para isteyen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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