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Türkiye'de yıl sonuna kadar 750 arkeolojik kazı ve araştırma yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de bu sene yapılacak arkeolojik kazı ve araştırmaların sayısının yıl sonuna kadar 750'ye ulaşacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 10:14, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 10:09
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Türkiye'de yıl sonuna kadar 750 arkeolojik kazı ve araştırma yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin tarihi zenginliklerinin gün yüzüne çıkarılması hedefiyle birçok noktada arkeolojik kazı çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda Konya'da Neolotik dönemin izleri aranacak. Seydişehir ilçesindeki Gökhöyük'te gelecek günlerde başlayacak kazı çalışmalarıyla Neolitik dönemden Demir Çağı'na kadar olan süreç araştırılacak.

Uzun vadede sürecek kazıların öncelikli hedefi, Demir Çağı'na ait olduğu öngörülen yerleşim yerinin son sakinleri hakkında bilgi elde edilmesi olacak.

- Sobesos Antik Kenti'nde çalışmalar yeniden başlıyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Sobesos Antik Kenti'nde uzun süre ara verilen kazı çalışmalarına da bu yıl yeniden başlanacak.

Denizli Laodikeia ve Tripolis, Antalya Olympos, Patara, Perge ve Side, Muğla, Stratonikeia, Euromos, Knidos ve Beçin Kalesi, Mersin Silifke Kalesi ve Uzuncaburç gibi alanlarda ise restorasyon ağırlıklı çalışmalara devam edilecek.

Taştepeler Projesi kapsamında Şanlıurfa'da başlatılan ve 12 farklı alanda yürütülen Neolitik Çağ Araştırma Projesi de farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla sürdürülecek.

Türkiye'nin birçok antik kentindeki kazı çalışmalarının yanı sıra kentlerin ayağa kaldırılması amacıyla restorasyon çalışmaları eş zamanlı yürütülecek.

Ülkede yıl sonuna kadar bilimsel heyetler ve müze müdürlüklerince yapılacak tüm arkeolojik kazı ve araştırmaların sayısı 750'ye ulaşacak.

- Kazı çalışmaları için 200 milyon lira ödenek aktarıldı

2023 için planlanan, Türk ve yabancı bilim insanları ile müze müdürlükleri başkanlığındaki yaklaşık 240 bilimsel kazı çalışmasının tamamına yakını bu ay başladı.

Bakanlıkça arkeolojik kazı çalışmalarında kullanılmak üzere yaklaşık 200 milyon lira ödenek aktarıldı. Ödenek desteği yıl sonuna kadar 500 milyon lirayı aşacak.

Türkiye'de, bu yıl 12 aylık sürdürülecek arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının sayısı 144 olacak. Yerli ve yabancı bilim insanları tarafından da 140'a yakın arkeolojik yüzey araştırması yapılacak.

Ülke genelinde sürdürülecek çalışmalar ile 39 arkeolojik kazı ve yüzey araştırması, yabancı bilim insanlarının başkanlığında Türk bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bu yıl kazı ve yüzey araştırmalarına 20'nin üzerinde ülkeden yaklaşık 250 yabancı bilim insanı, bilimsel işbirliği çerçevesinde katılacak.

Bu sene başlatılacak Anadolu'nun Kaya Anıtları ve Yazıtları Projesi kapsamında Türkiye'deki kaya anıtları ve yazıtları kataloglanarak, 3D taramaları yapılıp kayıt altına alınacak.

Türkiye'deki Türk-İslam Dönemi'ne ait mezarlık, mezar taşları, kitabeler ve yazıtların kataloglaması, 3D taraması ve kayıt altına alınarak belgelenmesine yönelik başlatılan çalışmalar devam edecek.

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