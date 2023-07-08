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Çalışma Bakanı: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşallah vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın refahını artırmaya gayret edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 11:17, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 11:18
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Çalışma Bakanı: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşallah vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın refahını artırmaya gayret edeceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Işıkhan, İl Emniyet Müdürlüğü'nde Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı, yetkililerden kentteki gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Işıkhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, tüm imkanları depremden etkilenen illere seferber ettiklerini söyledi.

İller eski haline dönünceye kadar gerekeni yapacaklarını ifade eden Işıkhan, "Şu bir gerçek ki bu hizmetler, aziz milletimizin desteği, buradaki kıymetli başkanlarımızın ve yerel yöneticilerimizin katkılarıyla çok daha hızlı, çok daha kalifiye hale gelecektir. Gıda ve barınmadan sosyal faaliyetlere varıncaya dek ne kadar insani ihtiyaç varsa her birinin, depremden etkilenen kardeşlerimize doğru bir şekilde ulaştırılması, aynı şekilde onların talep ve ihtiyaçlarının ilgili yerlere doğru bir şekilde iletilmesi çok hayati bir husus." diye konuştu.

Işıkhan, ziyaretlerle deprem illerindeki çalışmaları inceleyerek şehirlerin ihtiyaç ve genel durumunu görme imkanı bulduklarına işaret ederek, bölge eskisinden daha güçlü hale gelinceye kadar bir ayaklarının burada olacağının altını çizdi.

- "Vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın refahını artırmaya gayret edeceğiz"

Devlet, millet, gönüllüsü ve görevlisinin bir ve tek yürek olduğunda her türlü zorluğun üstesinden gelindiğine dikkati çeken Işıkhan, şunları kaydetti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Kahramanmaraş'ımızı ayağa kaldırmak için elimizden gelen tüm kaynakları milletimizin emrine sunmaya hazırız. Çünkü Kahramanmaraş'ımız çok güzel bir coğrafyada yer alıyor. Bu coğrafyayı yeniden eski haline getirmemiz gerekiyor. İş yerini kaybeden kardeşlerimizi yeniden iş yerine kavuşturmak bizim sosyal devlet olarak en önemli görevimiz arasında. Allah utandırmasın, her birimizin ve her birisinin çabası burada çok önemli. Her zaman dediğim gibi bir zincirin halkası gibiyiz. Bir zincir koptuğu zaman diğer boyutlara ulaşamayız ve refaha, mutluluğa ve huzura hiçbir zaman kavuşamayız. Allah korusun doğal afetler gibi durumlar karşısında da binlerce şükür hiçbir devletin üstesinden gelemeyeceği bir gayret ile Türkiye Cumhuriyeti devleti depremin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yanında oldu. Sosyal devlet, güçlü devlet olmanın en önemli özelliği de bu. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşallah vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın refahını artırmaya gayret edeceğiz."

Işıkhan, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifalar diledi.

Baykar Konteyner Kent'ini ziyaret eden Işıkhan, burada depremzedelerle görüştü, taleplerini dinledi.

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