Arda Güler'in İstanbul'dan ayrılışını izledi: Sanki cezaevine giriyor
İspanyol yorumcu, Arda Güler'in polisler eşliğinde İstanbul'dan ayrılış görüntülerini yorumladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 14:47, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 14:50
Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in İstanbul'dan ayrılış görüntüleri gündem olmuştu. Arda Güler, Real Madrid tarihindeki 4. Türk futbolcu oldu. Şampiyonlar Ligi'nin en çok kazanan kulüpte, daha önce Mesut Özil, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin forma giymişti.
"SANKİ CEZAEVİNE GİRİYOR"
İspanyol yorumcu, Arda Güler'in polisler eşliğinde İstanbul'dan ayrılış görüntülerine şaşırarak "Sanki cezaevine giriyor." dedi