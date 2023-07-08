Arda Güler'in İstanbul'dan ayrılışını izledi: Sanki cezaevine giriyor

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in İstanbul'dan ayrılış görüntüleri gündem olmuştu. Arda Güler, Real Madrid tarihindeki 4. Türk futbolcu oldu. Şampiyonlar Ligi'nin en çok kazanan kulüpte, daha önce Mesut Özil, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin forma giymişti.

"SANKİ CEZAEVİNE GİRİYOR"

İspanyol yorumcu, Arda Güler'in polisler eşliğinde İstanbul'dan ayrılış görüntülerine şaşırarak "Sanki cezaevine giriyor." dedi