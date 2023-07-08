40 yıl önce evlatlık verilen kızını arıyor: 138 bin dolar miras bırakacak

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
Yılmaz ve Şimşek Katar'a gidiyor
Yılmaz ve Şimşek Katar'a gidiyor
Memur maaş zammı hakim ve savcıları kapsayacak mı? Bakan açıkladı
Memur maaş zammı hakim ve savcıları kapsayacak mı? Bakan açıkladı
Maaş artışı EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayacak
Maaş artışı EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayacak
Tanju Özcan, yürüyüşün 6. gününde Kızılcahamam'a ulaştı
Tanju Özcan, yürüyüşün 6. gününde Kızılcahamam'a ulaştı
Valilik açıkladı...İstanbul'da ekmeğe zam yok!
Valilik açıkladı...İstanbul'da ekmeğe zam yok!
Adalet Bakanı deprem bölgesindeki soruşturmalar hakkında bilgi verdi
Adalet Bakanı deprem bölgesindeki soruşturmalar hakkında bilgi verdi
Çalışma Bakanı: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz
Çalışma Bakanı: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz
Yaşlı aylığı 2 bin 348 liraya yükseltildi
Yaşlı aylığı 2 bin 348 liraya yükseltildi
AK Parti'de yerel seçim için güçlü ve dinamik kadro hazırlanıyor
AK Parti'de yerel seçim için güçlü ve dinamik kadro hazırlanıyor
Bakan Tekin açıkladı: Engelli öğretmen atamaları sürecek
Bakan Tekin açıkladı: Engelli öğretmen atamaları sürecek
Hablemitoğlu suikasti sanığı firar etti
Hablemitoğlu suikasti sanığı firar etti
'Milli parkta rüşvet' iddialarına ilişkin gözaltına alınanlar salıverildi
'Milli parkta rüşvet' iddialarına ilişkin gözaltına alınanlar salıverildi
Bazı suçlar hariç çok sayıda hükümlü 3 yıl erken tahliye olacak
Bazı suçlar hariç çok sayıda hükümlü 3 yıl erken tahliye olacak
Emeklilere yapılacak zam oranı netleşti
Emeklilere yapılacak zam oranı netleşti
Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
Türkiye Şeker Fabrikaları 1000 geçici işçi alımı yapacak
Türkiye Şeker Fabrikaları 1000 geçici işçi alımı yapacak
Malatya'da deprem nedeniyle idari izinli sayılan kamu çalışanları göreve başlıyor
Malatya'da deprem nedeniyle idari izinli sayılan kamu çalışanları göreve başlıyor
Mahalli idare sözleşmeli personel ücretleri hakkında genelge yayımlandı
Mahalli idare sözleşmeli personel ücretleri hakkında genelge yayımlandı
1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu! En yüksek ödenek AFAD'a
1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu! En yüksek ödenek AFAD'a
Adalet Bakanı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacak
Adalet Bakanı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacak
Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu
Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu
Memur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TL
Memur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TL
Haziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı
Haziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı
Memur maaşında artış teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Memur maaşında artış teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Düğün masrafları arttı evlilik zorlaştı Diyanet Cuma hutbesinde uyardı
Düğün masrafları arttı evlilik zorlaştı Diyanet Cuma hutbesinde uyardı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı
Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
Ana sayfaHaberler Dünya

40 yıl önce evlatlık verilen kızını arıyor: 138 bin dolar miras bırakacak

Çinli bir anne, bebeğinin 40 yıl önce anne babanın izni alınmadan akrabalarınca evlatlık verildiğini belirterek, bulduğu takdirde kızına, 138 bin dolarlık mirasını bırakmak istiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 15:06, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 15:11
Yazdır
40 yıl önce evlatlık verilen kızını arıyor: 138 bin dolar miras bırakacak

South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in güneydoğusundaki Cıciang eyaletinin Hangcou şehrinde yaşayan 64 yaşındaki Vang Yüncuan, 1983'de kendisi ve eşinin izni olmadan evlatlık verilen kızını arıyor.

Vang, 1981'de henüz 21 yaşında kızına hamileyken eşine müebbet hapis cezası verildiğini ve eşinin Mayıs 1982'de kısa süreliğine kızını görebildiğini aktararak, içinde bulunduğu "zor durum" nedeniyle 1983'de kendisi evde değilken eşinin aile büyüklerinin kızını Pekin'e götürerek başka bir aileye evlatlık verdiğini anlattı.

Vang, cezasının hafifletilmesiyle 1998'de salıverilen eşiyle kızlarını aramak istediğinde eşinin kız kardeşinin "Çocuğunuz iyi, yaşıyor ve kızınızı aramayın" dediğini belirtti.

"Kızımın evlatlık olduğunu bilmediğini öğrendim"

Kızlarının hayatında 40 yıldır olmamaktan ve babasının suç geçmişinden utanç duyduklarını söyleyen Vang, ilk başta kızlarının yeni yaşam düzenini bozmaktan çekindiklerini ifade etti.

Yaşlandıkça kızlarına duydukları özlemin arttığını vurgulayan Vang, "Arada kaldım. Dayanamayıp Pekin'deki arkadaşlarımdan araştırmalarını rica ettim ve kızımın evlatlık olduğunu bilmediğini öğrendim" dedi.

Vang, 1991'de kızının Pekin'in Haydian bölgesinde yaşadığını öğrendiğini ancak 2021'de resmi olarak kızlarını aramaya başladıklarını kaydetti.

Kızlarını bulmak için Hangcou Toplum Güvenliği Dairesine kızlarının DNA örneğini sunan Vang, diğer ipuçlarının kızının doğum adı ve sağ kolundaki doğum lekesi olduğunu belirtti.

Vang, eşinin 2022'de 69 yaşında kalp krizi sonrası vefatından önce son dileğinin kızını bulmak olduğunu, bulunması halinde kızına 138 bin dolarlık mirasını bırakacağını vurgulayarak, "Para kızımızın kaybının yerini dolduramaz fakat iyi niyetimizi ve babasının son dileğini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber