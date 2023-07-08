Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde 13 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 15:08, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 15:09
Otoyolun İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkiinde 1 otobüs, 3 tır ve 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol ise araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.