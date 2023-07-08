'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına Bayburtluları selamlayarak başlayan Erdoğan, meydandaki yoğunluğa işaret ederek, 28 Mayıs'taki seçimde alınan neticenin Bayburt'ta kendini gösterdiğini söyledi.

Kendisini coşkuyla karşılayan Bayburtlulara teşekkür eden Erdoğan, "Yiğitler, kahramanlar otağı, şehitler, evliyalar toprağı, bahçesiyle bağıyla, ırmağıyla dağıyla adeta cennet bahçelerinden bir bahçeyi andıran Bayburt'u, nice Hak ve halk aşığının hikmet bahçelerinden gül devşiren Bayburt'u, vefasında, sevdasında, davasında zirvelerin şehri Bayburt'u, bugün bir kez daha aşkla, şükranla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Bayburt türküsündeki, "Yoktur bu dünyada yarin emsali" dizesini okuyan Erdoğan, "Benim Bayburtlu kardeşlerimin de cihanda emsali yoktur. Vefakarlıkta sizlerin emsali bulunmaz. Gönül yüceliğinde sizlerin emsali bulunmaz. Adam tanımada Bayburtlunun emsali bulunmaz." dedi.

Bayburt'un, dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdiğini belirten Erdoğan, 14 Mayıs'ta yüzde 78,86 oy oranıyla kendisine destek veren Bayburt'un, iki hafta sonra bunu yüzde 82,45'e yükselttiğine dikkati çekti.

Erdoğan, "28 Mayıs'ta yüzde 82,45 oy oranıyla yine rekor kıran, birinciliği kimseye kaptırmayan Bayburt'a teşekkür ediyorum. Sandıkları patlatan tüm Bayburtlu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aşkınız için, sevdanız için, gösterdiğiniz güçlü irade için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Tüm Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum"

"Dik dur eğilme Bayburt seninle" sloganları üzerine Erdoğan, Bayburt'un, gösterdiği bu teveccühle sadece kendisine değil, Türkiye'nin geleceğine de sahip çıktığını söyledi.

Bayburtluların "Türkiye Yüzyılı'nın inşasında biz de varız." dediğini dile getiren Erdoğan, "Rabb'im hepinizden razı olsun diyorum. Rabb'im yol ve kader arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. İnşallah 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde sizlerden, şöyle tüm Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum." diye konuştu.

"Gelecek seçimlerde milli iradeye, demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta olduğu gibi 31 Mart'ta da sandıkları yine patlatıyor muyuz?" sorularına alandakilerin verdiği "Evet" yanıtının ardından Erdoğan, "Söyleyim Bayburt'un vasf-ı halini/Ülkede bulunmaz bir eşin Bayburt/Bülbüller çekerler ah-u zarını/Seherde ötüşür kuşların Bayburt/Kahramanlar yurdu Bayburt otağı/Şehitler yurdudur Kop Dağı/Bizim elin vardır bahçesi bağı/İçinde salınsın sunalar Bayburt." dizelerini okudu.

Kendilerinin de Bayburt'u güzelleştirmek, daha bayındır hale getirmek için canla başla çalıştıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcumuzu, yeni eserler ve hizmetlerle ödemenin gayretindeyiz. Bugün de şehrimize teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Sizlerle hem kucaklaşalım hem de inşası tamamlanan yatırımlarımızın toplu açılışını yapalım istedik. Tek bir açılış töreniyle farklı alanlarda pek çok yatırımı sizlerin istifadesine sunuyoruz. Milli savunmada; Bayburt Arpalı Kışlası'nın birinci etabını, içişlerinde; hükümet konakları, acil çağrı merkezi ve müze yapım işlerini, eğitimde; halk eğitim merkeziyle birlikte ilk, orta ve lise seviyesinde okulları ve spor salonlarını, yükseköğrenimde; Bayburt Üniversitemizin kampüs alanını resmen hizmete alıyoruz.

İlaveten gençlik ve sporda; 1642 kapasiteli yüksek öğrenim yurdunun yanı sıra yüzme havuzlarını, sağlıkta; Bayburt, Aydıntepe, Demirözü hastanelerimizle beraber diğer sağlık hizmetlerini, tarım ve ormanda, 835 milyon yatırım bedeliyle şehrimizin gurur abidesi olacak Kırklartepe Barajı'nı devreye alıyoruz. Bayburt Tarım İl Kampüsü yanında göletlerden taşkın koruma projelerine pek çok yatırımın açılışını gerçekleştiriyoruz. Böylece yedi farklı alanda, her biri şehrimize değer katan ve katacak olan 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı aşan bu eser, hizmet ve projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Bayburt'a kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı ve kurumlarımızı tebrik ediyorum."

Emekliye yüzde 25 zam

Asgari ücretle çalışanlardan memurlarımıza kadar her kesime kesime pek çok müjde verdik. Dün de emeklilerimizin maaşları ile ilgili düzenlemeyi Meclis'in onayına sunduk.

2023 yılının ilk 6 ayıdna TÜFE oranı yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize zam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz.

Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Enflasyonla mücadeşe sürüyor, fırsatçılara geçit yok. Hayat pahalılığı ile mücadelemiz devam edecek. Hileli yönetmelere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor. Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlardan hesap sorulacak. Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemiz kararlı şekilde sürecek.

"Ağustos'ta Putin ile görüşeceğiz"

Koronavirüs salgısını küresel dengeleri alt üst etti. Fabrikalar aylarca kapalı kaldı, üretim birçok yerde durma noktasına geldi. Gelişmiş ülkelerde de kötü manzaralar yaşandı. Biz bu süreci suhuletle atlattık. Hiç bir insanımızı sahipsiz bırakmadık, tam salgın krizi bitti derken bu sefer Karadeniz'deki komşularımızda savaş patlak verdi.

Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi misafir ettik, Sayın Putin ile de inşallah Ağustos ayında bir araya geleceğiz. Bir buçuk yıldır devam eden savaşın olumsuz etkilerinden ülkemizi korumaya çalışıyoruz. Ancak çevremizde yaşanan hadiselerin Türk ekonomisine etkisi olur.

6 Şubat depremlerinin ülkemize maliyeti 104 milyar dolar. Bütün bunların altından yine biz kalkacağız.

"Muhalefetin tek derdi koltuk"

Her gün kavga, her gün birbirlerine ayar verme... Koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Türkiye'de ne olmuş ne bitmiş, umurlarında değil. Yönettikleri belediyelerde yatırımın kırıntısına bile rastlanmıyor.

Milletimiz bunların kayıkçı kavgasını gördükçe 28 Mayıs'ta nasıl bir tehlike atlattığını görüyor. Bizim bunlardan tek bir beklentimiz var. Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz. Türkiye'ye çelme takmaktan vazgeçmeleri bile ülkemiz adına büyük kazanç. Biz muhalefete rağmen ülkemizi büyütmeye devam ediyoruz.