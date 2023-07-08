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Bakan Tekin: İhtiyaç olmadıkça uzaktan eğitime karşıyım

Öğretmenlerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ben ilkesel olarak zorunlu eğitim çağında ihtiyaç olmadıkça, zorunlu bir durum ortaya çıkmadıkça uzaktan eğitime karşıyım" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 21:00, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 21:10
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Bakan Tekin: İhtiyaç olmadıkça uzaktan eğitime karşıyım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlerle buluşmasında Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki değişiklik beklentilerine ilişkin olarak devam eden hukuksal sürecin sonuçlanmasını beklemek gerektiğini belirtti. Tekin şunları söyledi:

ÖNCE MAHKEME KARARINI GÖRMELİYİZ

"Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nde açılmış bir iptal davası var ve mahkeme kararını görmeden onunla ilgili bir değerlendirmede bulunmak doğru olmaz. Eğitimin asli unsuru öğretmenlerimizdir. 'Türkiye Yüzyılı'nı da öğretmenlerle inşa edeceğiz. Dolayısıyla öğretmenlerle ilgili atılması gereken adımlar var. Ama bunu yaparken yükseköğretim kurumları da göz önünde bulundurularak eğitim süreci nasıl olmalı, öğrenci alımı, eğitim öğretim programları, mezuniyetler, uygulamalar gibi hususlar bir pakette ele alınmalı. Bizim burada uğraştığımız konulardan bir tanesi ise fiziki altyapı. Yani derslik başına düşen öğrenci sayısı. Tüm bunlar gündemimizdeki konular. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben birebir öğretmen yetiştirmek için neler yapacağımıza dair bir sunum yaptım. Çağın gereksinimlerine uygun düzenlemeler yapmayı öngörüyoruz.

KARAR SÜREÇLERİNE ÖĞRETMENLERİ DAHİL ETMEK İSTİYORUZ

Öğretmenler Odası Buluşmaları'nı hayata geçirirken şunu düşündük; birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla neyi niçin yapmak istediğimizi paylaşalım istedik. Birlikte hareket edersek ancak o zaman yapmak istediğimiz şeyleri yapabileceğimize inanıyoruz. Çünkü merkezden belirlediğimiz ve hayata geçirmek istediğimiz projelerden sahada çalışan arkadaşlarımız habersizse bunun bir anlamı ve bir esprisi olmaz diye düşünüyorum. O yüzden önce yapmak istediğimiz şeyleri burada öğretmenlerimizle paylaşalım istedik. Konuyla ilgili öğretmenlerimizin düşünceleri, öneri, talep ve beklentilerini dinlemek istedik. Sahada ihtiyaç duyulan veya bilemediğimiz konular varsa onları öğrenmek istiyoruz. Çünkü sahada, taşrada, okullarda bizim yükümüzü siz çekiyorsunuz. Ayrıca öğretmenlerimizin sahada yaşadıkları sorunlarını, bize aktarmak istediği konuları da öğrenmek istiyoruz. En önemlisi karar süreçlerimizde öğretmenlerimizi sürecin içine dahil etmek istiyoruz."

"ZORUNLU BİR DURUM ORTAYA ÇIKMADIKÇA UZAKTAN EĞİTİME KARŞIYIM"

Uzaktan eğitime ilişkin soru üzerine Tekin, "Öğretmen, eğitimin asli unsurudur. Bir öğretmen öğrenciye yeri geldiği zaman anne, yeri geldiği zaman ağabey, kardeş olur. Bunu ekrandan yapacağız demek bana doğru gelmiyor. Ben ilkesel olarak zorunlu eğitim çağında ihtiyaç olmadıkça, zorunlu bir durum ortaya çıkmadıkça uzaktan eğitime karşıyım, bunu açık söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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