Memur maaşlarına gelen temmuz zammının ardından, zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzdenin belirlenmesiyle birlikte, zamlı memur maaşlarının ne kadar olduğu açıklandı. Şimdi de yüz binlerce kamu çalışanı maaşların yatacağı tarihi merak ediyor. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.

Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.

ZAM ORANI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri temmuzda toplam yüzde 17,55 zam almaya hak kazandı.

Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle memurlara yüzde 17,55'lik zamma ek olarak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

Güler açıklamasında şunları söyledi;

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."