Özkan Uğur salı günü son yolculuğuna uğurlanacak
İstanbul'da 69 yaşında vefat eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un cenazesi, 11 Temmuz'da defnedilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 20:50, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 21:00
Usta sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getiren oyuncu Zafer Algöz, cenaze bilgilerini paylaştı.
Özkan Uğur'un naaşı 11 Temmuz Salı günü öğle vaktinde Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazına müteakip, Karacaahmet Mezarlığına defnedileceği kaydedildi.
Uğur için ayrıca aynı gün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.
Özkan Uğur'un cenaze töreni Salı günü (11-temmuz)da AKM de saat 11'00 de yapılacak.Taksim Camiinde öğlen cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet'de defnedilecektir.Tüm sevenlerinin ve Ülkemizin başı sağolsun.🙏zaferalgoz (@zaferalgoz) July 8, 2023