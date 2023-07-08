Zelenski sosyal medyadan paylaştı: 5 asker Türkiye'den Ukrayna'ya döndü
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'deki ziyaretlerinin ardından Ukrayna'ya döndü. Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den evimize dönüyor ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukraynalı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda yakınlarıyla birlikte olacaklar" ifadelerini kullandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 22:07, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 22:08
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'deki ziyaretlerinin ardından Ukrayna'ya döndü. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir Türkiye'de bulunan, Azov Taburu'na mensup 5 askerin de Ukrayna'ya döndüğünü açıkladı. Ukraynalı 5 asker, güvenlik amacıyla Türkiye'de bulunuyordu.
Zelenski paylaşımında, "Türkiye'den evimize dönüyor ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukrayna'lı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda yakınlarıyla birlikte olacaklar.ö İfadelerine yer verdi.