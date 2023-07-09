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Adana'da 50 yıllık evli çift nikah tazeledi

Adana'da Süleyman ile Sevim Onatça çifti, evliliklerinin 50'nci yılında nikah tazeledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 08:11, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 08:03
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Adana'da 50 yıllık evli çift nikah tazeledi

Her 10 yılda bir aile arasında evliliklerini kutlayan iş insanı Süleyman Onatça (70) ile eşi Sevim Onatça (70), özellikle gençlere örnek olabilme amacıyla bu sefer daha büyük bir organizasyon yapmaya karar verdi.

Mutluluklarına yıllardır çocukları ve torunlarının yanı sıra dostlarının da yer alacağı bir organizasyon düşünen çift, bir otelde bir araya geldi.

Alana torunlarıyla birlikte gelen çiftin nikahını, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıydı.

Süleyman Onatça, nikahın ardından gazetecilere eşi ile 52 yıl önce tanıştıklarını söyledi.

Birbirlerini severek evlenme kararı aldıklarını anlatan Onatça, "Birbirimize karşı saygımız, sevgimiz hiç eksik olmadı. Her 10 yılda bir çocuklarımız ve torunlarımızla büyük kutlamalar yaptık. 50'nci yılımızı doldurduğumuzda dostlarımızla bir kutlama yapalım dedik. Aslında torunlarımız ve çocuklarımıza örnek olsun diye başlamışken bunu biraz daha çevremizdeki insanlara, gençlere örnek olmak istediğimiz için yaptık. Gençler çok geçimsiz durumdalar. Birbirleriyle evlilikleri çok uzun sürmüyor. Halbuki Türkiye'de evlilik müessesesi çok önemli. Biz 50 yıldır birbirimize saygılı, hoşgörülü davranarak, incitmeden buraya kadar getirdik." diye konuştu.

Evliliklerinin sırrının "ben değil biz" diye düşünmek olduğunu belirten Onatça, "Hiçbir gece birbirimizi kırmışsak özür dilemeden, küs ve birbirimizden ayrı yatmadık. Bu bizim çimentomuz oldu." ifadelerini kullandı.

Sevim Onatça ise 50 yılı çok mutlu bir şekilde geride bıraktıklarını ifade ederek birbirlerini çok sevdiklerini kaydetti.

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