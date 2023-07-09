El ayak ve ağız hastalığına dikkat

Yeni eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB açıkladı
Yeni eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB açıkladı
Bakan Şimşek'ten 'emekli maaşlarına yapılan iyileştirme' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'emekli maaşlarına yapılan iyileştirme' açıklaması
AK Parti'de adaylar belli oluyor: İstanbul'a Koca, Ankara'ya Kurum
AK Parti'de adaylar belli oluyor: İstanbul'a Koca, Ankara'ya Kurum
THY'de çalışanlara yapılan zam oranı belli oldu
THY'de çalışanlara yapılan zam oranı belli oldu
Umutlar Erdoğan'da: Emekli, yüzde 25 zammı beğenmedi
Umutlar Erdoğan'da: Emekli, yüzde 25 zammı beğenmedi
Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 ölü, 10 yaralı
Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 ölü, 10 yaralı
Topkapı Sarayı'nda yangın paniği
Topkapı Sarayı'nda yangın paniği
Bakan Tekin: İhtiyaç olmadıkça uzaktan eğitime karşıyım
Bakan Tekin: İhtiyaç olmadıkça uzaktan eğitime karşıyım
Bağ-Kur ve SSK'lıların emekli maaşı ne kadar oldu?
Bağ-Kur ve SSK'lıların emekli maaşı ne kadar oldu?
AFAD'dan 11 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
AFAD'dan 11 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz'
'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz'
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Maaş artışı EYT'lileri kapsayacak mı?
Maaş artışı EYT'lileri kapsayacak mı?
Gözler özel sektördeki zamlarda: İşte tahminler
Gözler özel sektördeki zamlarda: İşte tahminler
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
Yılmaz ve Şimşek Katar'a gidiyor
Yılmaz ve Şimşek Katar'a gidiyor
Memur maaş zammı hakim ve savcıları kapsayacak mı? Bakan açıkladı
Memur maaş zammı hakim ve savcıları kapsayacak mı? Bakan açıkladı
Tanju Özcan, yürüyüşün 6. gününde Kızılcahamam'a ulaştı
Tanju Özcan, yürüyüşün 6. gününde Kızılcahamam'a ulaştı
Valilik açıkladı...İstanbul'da ekmeğe zam yok!
Valilik açıkladı...İstanbul'da ekmeğe zam yok!
Adalet Bakanı deprem bölgesindeki soruşturmalar hakkında bilgi verdi
Adalet Bakanı deprem bölgesindeki soruşturmalar hakkında bilgi verdi
Çalışma Bakanı: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz
Çalışma Bakanı: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz
Yaşlı aylığı 2 bin 348 liraya yükseltildi
Yaşlı aylığı 2 bin 348 liraya yükseltildi
AK Parti'de yerel seçim için güçlü ve dinamik kadro hazırlanıyor
AK Parti'de yerel seçim için güçlü ve dinamik kadro hazırlanıyor
Bakan Tekin açıkladı: Engelli öğretmen atamaları sürecek
Bakan Tekin açıkladı: Engelli öğretmen atamaları sürecek
Hablemitoğlu suikasti sanığı firar etti
Hablemitoğlu suikasti sanığı firar etti
'Milli parkta rüşvet' iddialarına ilişkin gözaltına alınanlar salıverildi
'Milli parkta rüşvet' iddialarına ilişkin gözaltına alınanlar salıverildi
Bazı suçlar hariç çok sayıda hükümlü 3 yıl erken tahliye olacak
Bazı suçlar hariç çok sayıda hükümlü 3 yıl erken tahliye olacak
Emeklilere yapılacak zam oranı netleşti
Emeklilere yapılacak zam oranı netleşti
Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
Ana sayfaHaberler Yaşam

El ayak ve ağız hastalığına dikkat

Yaz aylarında çocuklarda görülen el, ayak, ağız hastalıklarının en büyük nedeni havuzlar. 5 yaş altı çocuklarda daha sık görülen hastalığın bulaşıcı olduğunu söyleyen Dr. Koray Hacıoğlu, "Bulaşı önlemek için hijyen kurallarına çok dikkat edilmeli" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 08:44, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 08:45
Yazdır
El ayak ve ağız hastalığına dikkat

Yaz aylarıyla birlikte çocuklarda görülen el, ayak, ağız hastalığı ebeveynlerin korkulu rüyası oldu. 5 yaş altı çocuklarda daha sık görülen bu hastalığın damlacık yoluyla bulaştığını belirten Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Koray Hacıoğlu, hastalığın tüm aile bireylerini etkileyebildiğini söyledi. Hastalığın en çok havuzlardan bulaştığını vurgulayan Hacıoğlu, "Havuz sularının yutulması, oyuncaklar, havlu ve şezlonglar hastalığın sıklıkla bulaşma yollarıdır. Dış ortama dayanıklı ve bulaşıcılığı yüksek olan bir virüs olduğundan salgını önlemek için hijyen kurallarına çok dikkat edilmeli" diye konuştu.

KULUÇKA SÜRESİ 4 GÜN

Virüsün insanlarda ağız ve boğaz salgılarında, ciltteki döküntü içerisindeki sıvı ve dışkıda yer aldığını ifade eden Hacıoğlu, "Kuluçka süresi 4 gündür ve virüs enfeksiyon sonrası ortalama 2-4 hafta kadar dışkıda atılmaya devam eder, dışkı yoluyla bulaştırıcılık devam edebilir'' şeklinde konuştu. Hacıoğlu, "Özellikle yaz aylarında, çocukların gruplar halinde havuzlara girmeleri ile enfeksiyon daha fazla kişiye kolaylıkla bulaşır. Hastalık, aile içi yakın temas ile diğer kişiler arasında hızla yayılabiliyor" uyarısında bulundu.

DÖKÜNTÜ, AĞRI, ŞİŞLİK GÖRÜLÜYOR

El, ayak ve ağız hastalığının, bazen belirti göstermeyen veya hafif bulgularla seyredebileceğini belirten Hacıoğlu, "Nadir olmakla birlikte iyileşen bir hastanın farklı bir virüsün yeniden bulaşması ile hastalığı yine geçirmesi mümkün. Hastalık halsizlik, yüksek ateş ve lenf bezlerinde şişlik ile başlıyor. Daha sonra ağız içinde kısa sürede ağrılı ülserleşen aft benzeri lezyonlar gelişiyor. Ağız içindeki lezyonlar damak, dil ve diş etleri dışındaki tüm ağız içine yayılabiliyor. Aynı zamanda el ayası ve ayak tabanları da dahil olmak üzere birçok yerde suçiçeği benzeri döküntüler olabiliyor. Döküntüler kalça bölgesine ve bacaklara da yayılırken, deri ve ağız içindeki lezyonlar çok ağrılı oluyor" ifadelerini kullandı. Hastalığın genellikle 7-10 gün içinde kendiliğinden iyileştiğini belirten Hacıoğlu, 3 günden uzun süren 38,5 derece üstünde ateş, halsizlik, tekrarlayan kusma, kas güçsüzlüğü ve istemsiz kas kasılmaları gibi belirtilerin görülebileceğini vurguladı.

İŞTE KORUNMA YOLLARI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Koray Hacıoğlu; el, ayak ve ağız hastalığından korunmada 12 önemli madde sıraladı.

*El, ayak ve ağız hastalığına yakalanan kişilerden uzak durun.

*Özelikle hasta çocukları 1 hafta boyunca havuz, deniz, kreş ve anaokulu gibi kalabalık ortamlardan uzak tutun.

*Havuz tercihinde su sirkülasyonu fazla olan, periyodik kimyasal ve fiziksel temizlik işlemlerinin ihmal edilmediği havuzları tercih edin.

*Havuzlarda uygun klor seviyesi ve filtreleme sistemi bulunmasına özen gösterin.

*Havuz ve denizde su yutmamaya dikkat edilmeli, suya tükürülmemeli.

*Bebeklerde havuza girmeden önce mayo bez bağlanmalı.

*Havuz ve denize girmeden önce ve sonra mutlaka duş alınmalı.

*Ortak oyuncakları ve oyun alanları düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.

*Çocukların, ellerini doğru ve yeterli sürede yıkadıklarından emin olun.

*Bebeklerin bezini değiştirdikten sonra ellerinizi yıkayın.

*Tabak, bardak, çatal, kaşık, havlu gibi kişisel eşyaların ortak kullanımından kaçının.

*Hastalığı geçirmekte olan çocuklarla öpüşme ve sarılma gibi yakın temasta bulunmayın.

Aybike Eroğlu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber