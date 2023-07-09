Ek bütçenin yarısı deprem bölgesine

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere finansman sağlaması için hazırlanan 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL'lik ek bütçe teklifinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda haftaya salı günü başlanacak. Meclis Başkanlığı'na sunulan teklife göre, deprem zararlarının giderilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ödeneklerin toplamının 527 milyar 290 milyon 833 bin TL olarak hesaplandı. Bütçenin 79 milyar 481 milyon 471 bin TL fazla vermesi de hedeflendi.

483 MİLYARLIK SERMAYE TRANSFERİ

Bütçeden 100 milyar 758 milyon 677 bin TL mal ve hizmet alım giderlerine, 80 milyar 540 milyon TL faiz giderlerine, 258 milyar 903 milyon 405 bin TL cari transferlere ayrılacak. 67 milyon 430 milyon 338 bin TL sermaye giderlerine, 483 milyar 7000 TL sermaye transferlerine, 51 milyar 160 milyon 500 bin TL borç verme giderlerine, 76 milyar 985 milyon 357 bin TL ise yedek ödeneğe gidecek.

1 TRİLYON 150 MİLYON TL VERGİ GELİRİ

Ek bütçenin, 1 trilyon 150 milyar 496 milyon 400 bin TL'si vergi gelirlerinden temin edilecek. 31 milyar 504 milyon 16 bin TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 12 milyar 288 milyon 281 bin TL'si diğer gelirlerden, 2 milyar 839 milyon 685 bin TL'si sermaye gelirlerinden, 1 milyar 867 milyon 602 bin TL'si alacak tahsilatlarından sağlanacak.

4,4 TRİLYON LİRA ÖDENEK AYRILACAK

Öte yandan bütçenin 79 milyar 481 milyon 471 bin TL fazla vermesi bekleniyor. Bu kapsamda net bütçe gelirinin toplamda 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olması bekleniyor. Bu arada geçen yıl kabul edilen 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile merkezi yönetim bütçe giderleri için 4 trilyon 469 milyar 570 milyon 19 bin TL ödenek ayrılmıştı.

EN BÜYÜK ÖDENEK AFAD'A

Ek bütçeden AFAD'a ayrılan pay 482 milyar 829 milyon TL oldu. AFAD'ı, sırasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı (279 milyar 750 milyon 936 bin TL) ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı (76 milyar 985 milyon 357 bin TL) izledi.

Deprem konutlarında KDV muafiyeti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen memur zammını da içeren torba yasa teklifine eklenen 14 madde ile pek çok alanda yeni düzenlemelere gidilecek. AFAD ile imzalanan protokole afetzedelere bağışlanacak konutların inşaatı nedeniyle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetlerden, 2024'ün sona kadar KDV alınmayacak. Depremlerde binaları zarar görenler için devletin konut kredisi açma ve bina yapmasını kısıtlayan hükümlerde muafiyet sağlanacak. Sanayi sitelerinin inşasının tamamına kadarı, mimarlık-mühendislik hizmetleri dahil proje tamamlanana kadar Bakanlıkça kredi ile desteklenebilecek.

KYK'daki afetzedeler konteynerlere

Depremlerden etkilenen illerde eylülde başlayacak yükseköğrenim yılı için hazırlıklar sürüyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ağır yara alan 11 ilde önümüzdeki döneme yetiştirilmeye çalışılan üniversitelerde gerçek sahibi olan öğrencileri bekliyor. Öğrencilerin yeni yükseköğrenim yılında mağdur olmamaları için KYK yurtlarında kalan aileler konteynerlere yerleştirilecek. AFAD'ın verilerine göre toplam 161 bin 617 konteyner kurulumu tamamlanırken, 416 bin 598 afetzede konteyner kentlerde misafir ediliyor.

Uğur Duyan