Umutlar Erdoğan'da: Emekli, yüzde 25 zammı beğenmedi

Emekli maaşlarına yapılması düşünülen yüzde 25'lik zam emeklileri hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, yapılan zammın yetersiz olduğunu ifade etti ve "Emeklilerin hayatını sürdürecek, yaşamını devam ettirecek olan maaşına her şeyin altında zam yaparsanız milyonlarca insan inim inim inler.

Bu zam vicdanları rahatsız eder" değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan zam oranının, beklenenden çok düşük olduğunu dile getiren Ergün, altı aylık enflasyon rakamı olan yüzde 19,77'nin üzerine verilen 5 puan verildiğini belirterek "Yani bu emeklinin 5 puanlık mı değeri var? Her kesime ne kadar zam yapılıyorsa, emeklilerde de o oranda beklenti oluştu" dedi.

Yüzde 25 zam oranıyla emeklinin hayatını idame ettiremeyeceğini vurgulayan Ergün "Bu zam vicdanları rahatsız eder" ifadesini kullandı.

FERHAT EKİNCİ