AK Parti'de adaylar belli oluyor: İstanbul'a Koca, Ankara'ya Kurum

AK Parti yerel seçimler için sürdürdüğü hazırlıklar kapsamında, İstanbul'a yönelik özel bir çalışma yürütüyor. Edinilen bilgelere göre, AK Parti'nin yerel seçimler için oluşturduğu yeni strateji ekibinin son toplantısında İstanbul'daki seçim hazırlıkları masaya yatırıldı.

Toplantıda, İstanbul'un kısa vadede çözülmesi gereken 'Sığınmacılar, sokak hayvanları ve taksi problemi' olmak üzere üç önemli başlığı bulunduğu tespiti yapıldı. Bu konularda yeni kararların alınması gerektiği, İstanbul için hazırlanacak seçim beyannamesinde bu başlıklarda çözüm önerilerine yer verilmesi görüşü benimsendi. Ayrıca kentsel dönüşüm, trafik, deprem gibi alanlarda yeni adımlarla vatandaşın karşısına çıkılması önerisi de gündeme geldi.

YÜCEL KAYAOĞLU-