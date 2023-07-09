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THY'de çalışanlara yapılan zam oranı belli oldu

Türk Hava Yolları (THY), yılın ikinci yarısında personele yüzde 20,77 oranında zam yapılacağını duyurdu. Ayrıca altı aylın sürede iki ikramiye de verilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 09:18, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 09:20
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THY'de çalışanlara yapılan zam oranı belli oldu

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, LinkedIn hesabındaki paylaşımda yeni zam oranlarını duyurdu.

"Gönül rahatlığıyla kahvemi içiyorum. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık" diyen Bolat, THY ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava - İş) arasında imzalanan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ni anımsattı.

Bolat, sözleşmedeki 32'nci maddeye göre bu dönem TÜİK'in altı aylık rakamlarına yüzde 1 eklenerek zam oranının belirlendiğini belirterek "Bu kapsamda TÜİK değişim oranı %19,77 olmuştur. Bunun üzerine %1 TİS ile gelen ilave zam eklendiğinde 30.06.2023 tarihindeki ücretlere, 01.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, yapılması gereken zam oranı %20,77 olarak belirlenmiştir" ifadesini kullandı.

İkramiye verilecek

Bolat şunları kaydetti: "Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu olarak siz çalışma arkadaşlarımızın bu büyük gayret ve azmine karşılık, refah seviyenize katkıda bulunmak adına yukarıda bahsettiğimiz zam oranına ilave olarak bir miktar daha ödeme planlıyoruz. Daha net bir ifadeyle, yılın ikinci yarısında iki ilave ikramiye şeklinde refah payı vereceğiz ve bunlardan ilkini Temmuz maaşının ödeneceği 8 Ağustos'ta, ikincisini de Ekim maaşının ödeneceği 8 Kasım'da hesaplarınıza yatıracağız. 2023 yılının kalan 6 ayı için verilen %20,77 oranındaki zammın üzerine, bu iki ilave ödeme ile yapılan iyileştirmenin tüm çalışma arkadaşlarımızı memnun edeceğine inanıyoruz."

Öte yandan Hava - İş Sendikası ise bugün web sitesinden yazılı açıklama yayınlayarak zam oranını eleştirdi. Sendika, yeni sözleşme süreci başlamadan eylem yapılabileceğinin sinyalini verdi.

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