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AK Parti'li Metin KÜLÜNK'ten valiler kararnamesi hakkında 'FETÖ' uyarısı

AK Parti'li Metin KÜLÜNK yaklaşan valiler kararnamesi hakkında sosyal medya hesabından dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 10:18, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 10:21
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AK Parti'li Metin KÜLÜNK'ten valiler kararnamesi hakkında 'FETÖ' uyarısı

Külünk'ün açıklaması şu şekilde:

Casusluk şebekesi FETÖ terör örgütü 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra at izini it izine karıştırarak devletteki varlığını devam ettirmek istemişti.

MİT'in Bylock serverini ele geçirmesi,
Ankesör ardışık aramaların tespiti ve mahrem imamların itirafları kripto unsurları büyük ölçüde deşifre etti.

Mülkiye yapılanmasına dönük Tokat Soruşturması adı ile bilinen ve çok sayıda ismin geçtiği dosya bir dönem gündem olmuştu ancak her nasıl olduysa bu dosyaya yeterli ilginin gösterilmediği ve soğuduğu kamuoyunun malumu.

Valiler kararnamesi yaklaşırken Valisiz olan illerden RİZE'nin özel önemine değinmeliyiz.

Rize'de Şehit emniyet müdürü ALTUĞ VERDİ'nin davasıyla ilgili yargılama bitti ve karar verildi, bu karara saygı duyuyoruz ancak olayın üzerindeki FETÖ şüphesinin asla kalkmadığı düşünüldüğünde Şehit emniyet müdürü ALTUĞ VERDİ'nin FETÖ ile mücadelesinin karakterine uygun bir isim Rize'ye VALİ olarak atanmasını temenni ediyoruz.

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