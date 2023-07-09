Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü
Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 10:00, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 10:22
Pendik Kurtköy bağlantı yolunun Pendik istikametine seyir halindeki D.T'nin kullandığı 34 YU 381 plakalı otomobil, Zeki Aktaş idaresindeki 34 TG 7115 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazanın ardında savrulan iki araç, bariyerlere çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücülerden Zeki Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Diğer otomobilin sürücüsü D.T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.