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Test uçuşları bitti, yeni Ercan Havalimanı açılış için artık gün sayıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'yi KKTC'ye KKTC'yi de dünyaya bağlayacak olan başkent Lefkoşa'daki yeni Ercan Havalimanı, 20 Temmuz'da Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 10:26, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 10:27
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Test uçuşları bitti, yeni Ercan Havalimanı açılış için artık gün sayıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni Ercan Havalimanıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Test uçuşlarının başarıyla tamamlandığı bilgisini veren Bakan Uraloğlu, "Açılış için artık gün sayıyoruz. İnşallah açılış, Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 20 Temmuz'da yapacağız. 400 milyon Euro yatırım bedelli havalimanı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait. 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun geçtiğimiz ay ziyaret ederek, incelemelerde bulunduğu Ercan Havalimanı, en son teknoloji ile donatılan doğa dostu yapısı ve modern mimarisi ile göz dolduruyor.

Bakan Uraloğlu, "Modern mimarisi ve adeta doğa dostu özelliği ile örnek bir havaalanı. Ercan Havaalanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Türkiye Yüz Yılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüz yıl olacak" dedi.

Açılış için gün sayan KKTC Ercan Havalimanı, yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştirecek, artan imkan ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak. İçerisinde daha fazla yolcu kapasitesi, daha geniş ve ferah sosyal alanlar yer alıyor.

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