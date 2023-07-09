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Yeni eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden çalışma takvimini yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 11:15, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 12:49
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Yeni eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB açıkladı

Bakanlığın yapmış olduğu çalışma takvimi açıklaması şu şekilde:

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

İlk Ders zili, 11 Eylül'de çalacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere.

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