Yeni eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden çalışma takvimini yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 11:15, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 12:49
Bakanlığın yapmış olduğu çalışma takvimi açıklaması şu şekilde:
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
İlk Ders zili, 11 Eylül'de çalacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere.