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Ek bütçede deprem bölgesi yolları için 1,2 milyar lira kaynak ayrıldı

2023 yılı ek bütçe kanun teklifinde, KGM'ye 27,3 milyar lira ödenek tahsis edilirken bunun 1,2 milyar lirası Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören yolların iyileştirilmesinde kullanılacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 11:23, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 11:24
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Ek bütçede deprem bölgesi yolları için 1,2 milyar lira kaynak ayrıldı

- TBMM'ye sunulan 2023 yılı ek bütçesinde, Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) toplam 27,3 milyar lira ödenek tahsis edilirken bunun 1,2 milyar lirası Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören yollar için kullanılacak.

AA muhabirinin, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinden yaptığı derlemeye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 5 milyar 699 milyon 970 bin lira ek ödenek ayrıldı.

Söz konusu ödenekten en yüksek payı 4 milyar 308 milyon lira ile demir yolu altyapısına ilişkin yapım giderleri aldı. Yapım giderlerini, 1 milyar lira ile Avrasya Tüneli garanti ve katkı ödemeleri takip ederken, demir yolu altyapısına ilişkin mamul ve mal alım giderleri 242 milyon lira olarak belirlendi. Balıkçı barınağı büyük bakım ve onarım giderleri için ise ayrılan ödenek miktarı 149 milyon 970 bin lira oldu.

- KGM'ye deprem bölgesi yolları için ek ödenek

Özel bütçeli kurumlar arasında yer alan Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ise toplam 27,3 milyar liralık ek ödenek tahsis edildi.

Söz konusu ödenekte 14 milyar 757 milyon lira ile devlet, il yolları ve otoyol planlama, projelendirme ve yapım giderleri ilk sırada yer aldı. Bunu, 3,2 milyar lira ile devlet ve il yollarının yapım, büyük bakım ve onarım giderleri, 2 milyar 946 milyon lira ile otoyolların bakım ve onarım giderleri izledi.

Devlet ve il yollarında trafik güvenliğinin geliştirilmesine ilişkin yapım giderlerine 2 milyar 534 milyon lira ayrılırken, otoyollarda trafik güvenliğinin geliştirilmesine ilişkin bakım ve onarım giderlerine de 1,3 milyar lira ek bütçe verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle KGM'nin sorumluluğundaki yolların iyileştirilmesi ve bölgede yapılacak çalışmalar için de kaynak ayrıldı. Deprem bölgesinde yapılacak çalışmalar için toplam 1,2 milyar lira bütçe tahsis edildi.

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