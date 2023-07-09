Ardahan'da yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Ardahan'da hayvanlarını otlattığı sırada yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 11:32, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 11:27
Hanak İlçesine bağlı Börk köyünde iki gündür sağanak etkili oluyor.
Köy içinde hayvan otlatan O.K. (15) yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hanak Sağlık Merkezine kaldırılan O.K. müdahaleye karşın kurtarılamadı.