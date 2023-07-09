Ordu'da sağanağın yol açtığı tahribat gideriliyor

Ordu'da dün sağanağın yol açtığı tahribatların giderilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanağın ardından oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Altınordu ilçe merkezi güzergahında temizlik yapılıyor.

Taşbaşı Mahallesi'nden Sırrıpaşa Caddesi'ne bağlanan noktada da toprak birikintisi ve su baskınlarının yol açtığı tahribatların giderilmesi için çalışılıyor.

Bazı bölümlerinden taşan ve çalışmaların ardından debisi düşürülen Bülbül Deresi de iş makineleriyle temizleniyor.

Kentte AFAD İl Müdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediyesi ve Karayolları ekipleri, farklı noktalarda görev alıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı personeller de çalışmalara destek veriyor.

Öte yandan, Karadeniz Sahil Yolu'nun Altınordu ilçe merkezi güzergahında temizlik çalışmaları, dron ile görüntülendi.