Binali Yıldırım anjiyo oldu

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bayram tatili için gittiği memleketi Erzincan'dan İstanbul'a döndüğünde rutin kontrol için hastaneye gitti.

Bir damarının tıkalı olduğu tespit edilince, Yıldırım anjiyo oldu. Kapalı damarı açılan Yıldırım'a stent takıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Yıldırım'ın İstanbul'daki evinde dinlendiği öğrenildi.

Bakan Koca'nın konuya ilişkin açıklaması:

Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim.