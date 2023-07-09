Kız arkadaşının vurduğu polis memuru bir aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Aksaray Taşpazar Mahallesi'nde bir rezidansın 3. katında kız arkadaşı Aysel B'nin tabancayla ateş ederek yaraladığı polis memuru Abdullah E, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memurunun Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Aksaray Taşpazar Mahallesi'nde bir rezidansın 3. katında yaşayan polis memuru Abdullah E. ile kız arkadaşı Aysel B. arasında 28 Mayıs'ta tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Aysel B'nin tabancayla ateş ederek yaraladığı Abdullah E. ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.