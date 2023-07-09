Hatay'da buruk diploma sevinci
Hatay'da buruk diploma sevinci
155 yıllık Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan
155 yıllık Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan
Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı
Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı
Erdoğan: Kızılay mensupları sorumluluklarının farkında olmalı
Erdoğan: Kızılay mensupları sorumluluklarının farkında olmalı
Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geliyor
Binali Yıldırım anjiyo oldu
Binali Yıldırım anjiyo oldu
Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşecek
Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşecek
TBMM bu hafta yoğun...İşte görüşülecek konular
TBMM bu hafta yoğun...İşte görüşülecek konular
Emekliler Erdoğan'a mektup gönderdi: 4 bin TL seyyanen istedi
Emekliler Erdoğan'a mektup gönderdi: 4 bin TL seyyanen istedi
Bakan Şimşek'ten 'emekli maaşlarına yapılan iyileştirme' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'emekli maaşlarına yapılan iyileştirme' açıklaması
AK Parti'de adaylar belli oluyor: İstanbul'a Koca, Ankara'ya Kurum
AK Parti'de adaylar belli oluyor: İstanbul'a Koca, Ankara'ya Kurum
THY'de çalışanlara yapılan zam oranı belli oldu
THY'de çalışanlara yapılan zam oranı belli oldu
Umutlar Erdoğan'da: Emekli, yüzde 25 zammı beğenmedi
Umutlar Erdoğan'da: Emekli, yüzde 25 zammı beğenmedi
Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 ölü, 10 yaralı
Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 ölü, 10 yaralı
Topkapı Sarayı'nda yangın paniği
Topkapı Sarayı'nda yangın paniği
Bakan Tekin: İhtiyaç olmadıkça uzaktan eğitime karşıyım
Bakan Tekin: İhtiyaç olmadıkça uzaktan eğitime karşıyım
Bağ-Kur ve SSK'lıların emekli maaşı ne kadar oldu?
Bağ-Kur ve SSK'lıların emekli maaşı ne kadar oldu?
AFAD'dan 11 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
AFAD'dan 11 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz'
'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz'
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Maaş artışı EYT'lileri kapsayacak mı?
Maaş artışı EYT'lileri kapsayacak mı?
Gözler özel sektördeki zamlarda: İşte tahminler
Gözler özel sektördeki zamlarda: İşte tahminler
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
Yılmaz ve Şimşek Katar'a gidiyor
Yılmaz ve Şimşek Katar'a gidiyor
Memur maaş zammı hakim ve savcıları kapsayacak mı? Bakan açıkladı
Memur maaş zammı hakim ve savcıları kapsayacak mı? Bakan açıkladı
Tanju Özcan, yürüyüşün 6. gününde Kızılcahamam'a ulaştı
Tanju Özcan, yürüyüşün 6. gününde Kızılcahamam'a ulaştı
Valilik açıkladı...İstanbul'da ekmeğe zam yok!
Valilik açıkladı...İstanbul'da ekmeğe zam yok!
Adalet Bakanı deprem bölgesindeki soruşturmalar hakkında bilgi verdi
Adalet Bakanı deprem bölgesindeki soruşturmalar hakkında bilgi verdi
Çalışma Bakanı: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz
Çalışma Bakanı: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz
Ana sayfaHaberler Yaşam

155 yıllık Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan

Türk Kızılay'ın bugün gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tek aday olarak Türk Kızılay başkanlığına seçildi. Böylelikle 155 yıllık Türk Kızılay tarihinde ilk kez bir kadın başkan seçilmiş oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 16:48, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 17:07
Yazdır
155 yıllık Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra çadır satılmasıyla tepkilerin yöneldiği Türk Kızılay'da Genel Başkan Kerem Kınık'ın istifasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alındı. Ankara Etimesgut Yerleşkesi'nde bugün gerçekleşen Genel Kurul'da tek aday olarak başkanlık seçimine giren Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 155 yıllık Türk Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan oldu.

Vekil Başkan görevini üstleniyordu
800 kadar delegenin oy kullandığı seçimde Yılmaz, 155 yıllık Kızılay tarihinin ilk kadın genel başkanı olarak seçildi. 2015 yılında bu yana Türk Kızılay yönetim kurulunda bulunan ve Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, eski Genel Başkan Kerem Kınık'ın istifasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vekalet ediyordu.

155 yıllık Türk Kızılay tarihi
Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere yardım etmek için 11 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kuruldu. Kızılay, 1877'de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti", 1923'de Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti, 1935'te Türkiye Kızılay Cemiyeti ve 1947'de ise Türkiye Kızılay Derneği adını aldı. Kuruluşa Kızılay adını ise Mustafa Kemal Atatürk verdi.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
1975 yılında Ankara'da doğan ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev almakta. Aynı zamanda Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniği'nde de eğitim görevlisi olarak çalışan Yılmaz'ın 2015 yılından bu yana da Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliği bulunuyor.

Erdoğan'dan Kızılay'a sahip çıkma çağrısı
Bugün yaptığı açıklamada halka Türk Kızılay'ına sahip çıkma çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fedakarlık timsali personelimiz bir cana daha ulaşmak için olağanüstü çaba harcadı. Depremzedelerimiz bu gayretlerin en yakın şahididir. Kızılay'a sahip çıkmak 85 milyon olarak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Kızılay mensupları sorumluluklarının farkında olmalı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber