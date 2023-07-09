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Kayıp ekonomistten iz yok: Arama çalışmaları 23. gününde

Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan arama çalışması 23. gününde devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 18:07, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 18:08
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Kayıp ekonomistten iz yok: Arama çalışmaları 23. gününde

AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.

Çalışmalara, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve komandoların yanı sıra kuyu aramalarında oluşabilecek gaz sıkışmalarının kontrolü için AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de destek veriyor.

Bölgedeki ormanlık alan, dere yatakları, mağaralar ve su kuyularında yapılan arama ekipler, şu ana kadar Berzeg'e ait herhangi bir ize ulaşamadı.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, gazetecilere, devlet kurumlarının dahilinde belediye olarak kendilerinin de arama çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

Palaz, yakın zamanda iyi haber almak istediklerini de sözlerine ekledi.

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