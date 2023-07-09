Sel yolda deprem etkisi yarattı
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde sağanak yağış sonrası karayolunda çöküntü ve yarıklar oluştu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 18:25, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 18:25
Gökçebey ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası Zonguldak-Ankara karayolu Örmeci köyü mevkisinde yoldaki asfaltta bozulmalar ve yarıklar oluştu.
Adeta deprem etkisi oluşan yolun Zonguldak'tan Ankara'ya gidiş yönü araç trafiğine kapatılırken, trafik Zonguldak yönüne gidişten sağlanıyor.
Sağanak yağış nedeniyle Çaycuma ilçesi Kozcağız yolunda da taşkınlar meydana gelirken, ekipler yolda çalışma başlattı.