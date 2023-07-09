Zonguldak'ta tren seferleri yoğun yağış nedeniyle yapılamıyor

Paylaşımda, "Yoğun yağış nedeniyle demir yolu hattımızda hat kontrolleri devam etmekte olup Karabük-Zonguldak ve Gökçebey-Zonguldak arasında işleyen bölgesel tren seferleri yapılamamaktadır. Hatlarımızın kontrolleri sonrasında normal işletmeciliğe geçilecektir" ifadesine yer verildi.

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