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Zonguldak'ta tren seferleri yoğun yağış nedeniyle yapılamıyor

Yoğun yağış nedeniyle Karabük-Zonguldak ve Gökçebey-Zonguldak arasında bölgesel tren seferlerinin yapılamadığı belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 21:05, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 21:06
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Zonguldak'ta tren seferleri yoğun yağış nedeniyle yapılamıyor

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Yoğun yağış nedeniyle demir yolu hattımızda hat kontrolleri devam etmekte olup Karabük-Zonguldak ve Gökçebey-Zonguldak arasında işleyen bölgesel tren seferleri yapılamamaktadır. Hatlarımızın kontrolleri sonrasında normal işletmeciliğe geçilecektir" ifadesine yer verildi.

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