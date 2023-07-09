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Maganda dehşeti! 1'i çocuk 3 yaralı

Samsun'un Asarcık ilçesinde bir kına geçesinde tutukluk yapan av tüfeğinin ateş alması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 21:29, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 21:31
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Maganda dehşeti! 1'i çocuk 3 yaralı

Samsun'un Asarcık ilçesinde Arifcan O. (28) katıldığı kına gecesinde av tüfeği ile havaya ateş etmek istedi. Bu sırada tüfek tutukluk yaptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Tüfekle uğraştığı sırada içerisindeki ses fişeğinin patlaması sonucu Osman O. (35), Ufuk K. (27) ve Ergin H. (12) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından şüpheli Arifcan O. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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