Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan sürücülerin, Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir.
Abdulkadir Uraloğlu, yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandığını açıkladı.
Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir.
Yoğun yağıştan dolayı #BoluDağıTünelinden sonra TEM Otoyolunda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır.Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 9, 2023
Ankaradan İstanbula giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur.
Ankaradan.