Liselere Geçişte tercih dönemi: Yüksek puanlarla hedef okullara girememe sorunu

Önceki yıllara göre kolay olan sınav, yığılmalara yol açtı. 562 birincinin olduğu LGS'de, puanlar yüksek olmasına rağmen sıralamalar beklenenin altında geldi. Bu durum, öğrencilerin hedefledikleri okullara gireme-mesine neden olabilir.

LGS tercihlerinin yüzdelik dilime göre yapılması uyarısında bulunan Eğitim Danışmanı Nazik Kösegil, " Geçen yıla göre 3 yanlış yapan öğrencinin girdiği okula bu sene aynı öğrenci aynı puandaki öğrenci giremeyecek çünkü sıralamalarına baktığımızda geçen yıl ki öğrencinin sıralaması daha yüksekti. Öğreciler puanlarına baktıklarında çok sevindiler ama yüzdelik dilimi gördüklerinde geçen yıllarla karşılaştırdıklarında durumu fark ettiler. Bu bir sıralama sınavı sınavın zorluk derecesi bu sıralamada öğrenciye bir yer verir. Eğer puana göre tercih yapılırsa bu hatalı bir tercih olacaktır. Tercih etmek istedikleri okulun geçen yıl ki yüzdelikleri neydi kendilerinin şu anki yüzdelikleri ne buna bakarak bu yüzdelik dilimin çevresinde tercih yapmak lazım." dedi.

TERCİHLERDE NAKİL DÖNEMİ UMUDU

İstedikleri okullara giremeyen öğrenciler için nakil dönemini işaret eden Kösegil, "Nakil süreçlerinde bu yüzdelik dilimler biraz daha ferahlayacak. Dolayısıyla şu anda yerleşemediğini düşündüğü okullare öğrencilerin yerleştiklerini de göreceğiz. Bu anlamda biraz daha ferah olmalarını rica edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Tercih dönemi 19 Temmuz'da sona erecek. Nakiller ise iki dönemde gerçekleştirilecek. İlk başvurular, 24-28 Temmuz'da, ikinci aşama ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Beyzanur ÖZER