Fenerbahçe penaltılarda kaybetti

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Saint Petersburg kentinde katıldığı Pari Premier Cup turnuvasındaki ilk maçında Zenit ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan ev sahibi Zenit, 6, 9, 22 ve 37. dakikalarda ciddi pozisyonlar geliştirip, gol fırsatları yakaladı. Bu ataklarda Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğriyabat, iyi pozisyon alarak tehlikeleri savuşturdu.

Fenerbahçe ise ilk yarıda daha çok bekleyerek oynadı ve kaptığı toplarla tehlike yarattı. İlk ciddi pozisyonunu 22. dakikada Arao ile bulan sarı-lacivertliler, 35 ve 42. dakikalarda Serdar Dursun'la gole yaklaştı.

Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra yerinde müdahalelerle birçok top kapan ve takımını atağa çıkaran İsmail Yüksek, yeni sezona hazır göründü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya da aynı kadroyla çıkan Fenerbahçe, bu bölümde daha etkili gözüken taraftı. İlk yarıdaki oyunun aksine daha dikine paslar yapan ve atak geliştiren sarı-lacivertliler, özellikle Oosterwolde'nin sol kanattan bindirmeleriyle ciddi pozisyonlara girdi.

İrfan Can Eğribayat ile birlikte 90 dakika oyunda kalan oyunculardan İsmail Yüksek, ikinci yarıda da iyi performansını sürdürdü.

Kalan sürede her iki takım da aradığı golü bulamadı ve turnuva kuralları gereği maç penaltılara kaldı.



ZENİT PENALTILARDA KAZANDI

Penaltı atışlarında Zenit'te topun başına geçen Malcom, Adamov, Mosotovoy ve Sutormin ile 4 gol bulan Zenit, İsmail Yüksek, Osayi-Samuel ve Pedro ile 3 gol atan Fenerbahçe'yi 4-3 yenmeyi başardı.

Zenit'te Bakaev penaltı kaçırırken, Fenerbahçe'de ise Rossi ve İrfan Can Kahveci penaltıyı gole çeviremeyen isimler oldu.

FENERBAHÇE VE İSMAİL KARTAL'IN YENİ SEZONDAKİ İLK MAÇI

Fenerbahçe, 2023-24 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçına, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıktı.

Sarı-lacivertli takımda uzun yıllar forma giyen ve yeni sezon öncesi üçüncü kez teknik direktörlüğe getirilen İsmail Kartal, ilk sınavını Rusya'nın köklü ekiplerinden Zenit ile yapılan hazırlık maçında verdi.

Fenerbahçe, bu maça 5 yıldızlı logo bulunan sarı renkli formalarla çıktı.

RYAN KENT'İN İLK MAÇI

Fenerbahçe'nin İskoçya'nın Rangers ekibinden transfer ettiği kanat oyuncusu Ryan Kent ilk maçına çıkarken, uzun zamandır sakat olan Nazım Sangare de 15 Mayıs 2022'den bu yana ilk kez yeşil sahada yerini aldı.

Milli takımdan sakat dönen ve antrenmanlarda takımdan ayrı düz koşu yapan Ferdi Kadıoğlu, bu maçta riske edilmedi. İsmail Kartal bu maçta, bir önceki sezon kadroda çok tercih edilmeyen Oosterwolde ve Gustavo Henrique ile geçen seneyi kiralık geçiren Burak Kapacak'a da ilk 11'de şans verdi.

RUS TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Rus taraftarlar, Zenit-Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi. Stat çevresinde yer yer kalabalık oluşturan ve stadın yarıya yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi düzenlenen konserde şarkılar dinledi.

Maç sırasında yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı 35 bin 400 taraftar izledi.

Fenerbahçeli yaklaşık 500 taraftar da takımını desteklemek için statta yerini aldı.

Maçtan önce Rus güvenlik ekiplerinin stat ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.