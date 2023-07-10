Bakan Uraloğlu, Anadolu Otoyolu'ndaki heyelan bölgesinde

Bakan Uraloğlu, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti tünel çıkışında heyelan meydana gelen bölgede incelemede bulundu.

Daha sonra Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan Uraloğlu, mevsim normallerinin çok üzerinde yağışların yaşandığını belirtti.

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarısıyla koordinasyon halinde ekiplerin sahada konuşlandırıldığını anlatan Uraloğlu, "Tabii belli bölgelerde aksamalar yaşandı. Özellikle Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Zonguldak, Bartın, Karabük'ün belli bağlantılarında sıkıntılar oldu. Şu ana kadar bu illerde kapalı 14 noktayı açmış olduk. Halen Ankara-İstanbul Otoyolu başta olmak üzere Karayolları sorumluluğundaki geri kalan 7 noktada kesintiler var. Yağış devam ediyor. Bazı noktaları açıyoruz, tekrar kapanabiliyorlar. Bu anlamda bütün arkadaşlarımızla beraber görevimizin başındayız." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, gün içerisinde Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli bölgesine yakın alanda yaşanan ilk heyelanla trafiğin yavaşladığını, akşam saatlerindeki diğer heyelanla yolun trafiğe kapandığını anımsatarak D-100'e yönlendirilen trafiğin yoğunluğa sebep olduğunu anlattı.

- İstanbul yönüne gidenlere Eskişehir güzergahını kullanma tavsiyesi

İçişleri Bakanlığıyla yapılan koordinasyon neticesinde Ankara'dan İstanbul yönüne gidecek araçların Eskişehir-Bilecik-Sakarya güzergahına yönlendirildiğini aktaran Uraloğlu, "Bu yolu açıncaya kadar İstanbul istikametine gidecek olan trafiğin mutlaka Eskişehir güzergahına kullanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Bakan Uraloğlu, ekiplerle inceledikleri heyelan alanında yağış ve akışın devam etmesi nedeniyle can güvenliğini tehdit eden durumun söz konusu olduğuna işaret ederek "Takip ediyoruz, ekipleri hazırladık. Günün ağarmasıyla, ilk ışıkların başlamasıyla çalışmalarımızı yürütmüş olacağız. Otoyolu gün içerisinde açma gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Tüm heyelan bölgelerine gereken ilave desteklerin sağlandığını ancak devlet ve kara yollarında bir kısım araçların banketleri ve emniyet şeritlerini kapatması dolayısıyla ulaşımda zorluklar yaşadıklarına işaret eden Uraloğlu, sürücüleri bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji ve AFAD'ın bugün yaptığı 15 il için "turuncu", 15 il için de "sarı" kodlu uyarılarına dikkati çeken Uraloğlu, söz konusu illerde seyahat edecek vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını tavsiye etti.

Bakan Uraloğlu'na Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin de eşlik etti.