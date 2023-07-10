Meteoroloji il il uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor

Zam teklifi için gözler Genel Kurul'da olacak
Zam teklifi için gözler Genel Kurul'da olacak
Emekli ile memura zam ve refah payında merak edilenler
Emekli ile memura zam ve refah payında merak edilenler
İkinci el araç yüzde 20 daha ucuz olmalı
İkinci el araç yüzde 20 daha ucuz olmalı
Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı
Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı
MSB: 2 asker şehit oldu
MSB: 2 asker şehit oldu
Adalet Bakanı Tunç, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunacak
Adalet Bakanı Tunç, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunacak
'Namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
'Namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Hatay'da buruk diploma sevinci
Hatay'da buruk diploma sevinci
155 yıllık Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan
155 yıllık Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan
Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı
Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı
Erdoğan: Kızılay mensupları sorumluluklarının farkında olmalı
Erdoğan: Kızılay mensupları sorumluluklarının farkında olmalı
Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geliyor
Binali Yıldırım anjiyo oldu
Binali Yıldırım anjiyo oldu
Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşecek
Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşecek
TBMM bu hafta yoğun...İşte görüşülecek konular
TBMM bu hafta yoğun...İşte görüşülecek konular
Emekliler Erdoğan'a mektup gönderdi: 4 bin TL seyyanen istedi
Emekliler Erdoğan'a mektup gönderdi: 4 bin TL seyyanen istedi
Bakan Şimşek'ten 'emekli maaşlarına yapılan iyileştirme' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'emekli maaşlarına yapılan iyileştirme' açıklaması
AK Parti'de adaylar belli oluyor: İstanbul'a Koca, Ankara'ya Kurum
AK Parti'de adaylar belli oluyor: İstanbul'a Koca, Ankara'ya Kurum
THY'de çalışanlara yapılan zam oranı belli oldu
THY'de çalışanlara yapılan zam oranı belli oldu
Umutlar Erdoğan'da: Emekli, yüzde 25 zammı beğenmedi
Umutlar Erdoğan'da: Emekli, yüzde 25 zammı beğenmedi
Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 ölü, 10 yaralı
Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 ölü, 10 yaralı
Topkapı Sarayı'nda yangın paniği
Topkapı Sarayı'nda yangın paniği
Bakan Tekin: İhtiyaç olmadıkça uzaktan eğitime karşıyım
Bakan Tekin: İhtiyaç olmadıkça uzaktan eğitime karşıyım
Bağ-Kur ve SSK'lıların emekli maaşı ne kadar oldu?
Bağ-Kur ve SSK'lıların emekli maaşı ne kadar oldu?
AFAD'dan 11 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
AFAD'dan 11 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz'
'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz'
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Maaş artışı EYT'lileri kapsayacak mı?
Maaş artışı EYT'lileri kapsayacak mı?
Gözler özel sektördeki zamlarda: İşte tahminler
Gözler özel sektördeki zamlarda: İşte tahminler
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji il il uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Kastamonu kıyıları, Kayseri, Niğde, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı, Erzurum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 07:48, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 07:32
Yazdır
Meteoroloji il il uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Kastamonu kıyıları, Kayseri, Niğde, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı, Erzurum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Kastamonu kıyıları, Kayseri, Niğde, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı, Erzurum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber