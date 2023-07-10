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Özel okullara kayıt rekoru

LGS puanlarının açıklanmasının ardından, yabancı özel okullarda da ön kayıt dönemi 5 Temmuz'da sona erdi. İkinci kayıt döneminde kontenjanlar doldu

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 08:06, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 07:53
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Özel okullara kayıt rekoru

LGS puanıyla öğrenci alan bu okullarda başvuru sayıları rekor kırdı. Kız öğrencilerde 102 kontenjanı olan Robert Kolej'e 358, erkeklerde 102 olan kontenjan için de 340 öğrenci ön kayıt yaptırdı. Kontenjanı 130 olan Alman Lisesi'ne 736, kontenjanı 80 olan İtalyan Lisesi'ne tan 287 ön kayıt yapıldı. Yabancı özel liselerde birinci kayıt dönemi sona erdi. Bugünden itibaren bu okullarda ikinci ön kayıt dönemi başlayacak. Ancak çoğu okul daha birinci kayıt döneminde kontenjanlarını doldurdu. Eğitim ücretleri yatılılıkla birlikte 600 bin TL ile 350 bin TL arasında olan bu liselerde kalan boş kontenjanlar şöyle:

KOÇ'TA ERKEN DOLDU

218 bin 115 TL olan lise hazırlık eğitim ücretini bu yıl 448 bin TL olarak açıklayan Koç Lisesi'nde de birinci kayıt döneminde kontenjanlar doldu. Okulun internet sitesinde "2023-2024 eğitim-öğretim yılı lise hazırlık kontenjanımız dolmuş, kayıtlarımız tamamlanmıştır." denildi.

ROBERT KOLEJ: Birinci ön kayıt için taban puanını 489 olarak açıklamıştı. Kontenjanı kız 102, erkek 102 toplam 204 olmuştu. Boş kontenjan kalmadı.

ALMAN LİSESİ: Birinci ön kayıt için taban puanını 485 olarak açıklamıştı, kontenjanı 130. Şu anda boş kontenjan bulunmuyor.

İTALYAN LİSESİ: Birinci ön kayıt için taban puanını 475 olarak açıklamıştı. Yedek kayıtlarla kontenjanı doldu.

GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ: Birinci ön kayıt için taban puanını 460 açıkladı. Kontenjanı 61. İkinci kayıt dönemi için kalan boş kontenjan 12. Puanı değişmedi.

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ: Toplam 180 kontenjanı vardı. Ön kayıtta 548 kayıt aldı. Yedek kayıtlardan sonra kontenjanı kızlarda 14, erkeklerde 16. İkinci kayıt dönemi için puanını 483 olarak açıkladı.

NOTRE DAME DE SİON: Kontenjan 140. 609 ön kayıt aldı. Kontenjanı doldu.

SAİNT BENOİT: Kontenjan 214. Ön kayıt sayısı 944 oldu. Boş kontenjan görünmüyor.

SAİNT JOSEPH: Kontenjanı 208. Yedek kayıtlardan sonra kontenjanı doldu.

PUAN EŞİTLİĞİNDE ELEME NASIL YAPILIYOR?
Sınavla öğrenci alan okullarda LGS puanının eşitliği halinde yerleştirme, sırasıyla: Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olandan başlanarak yapılacak.

CEYDA KARAASLAN

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